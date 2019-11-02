31 октября Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева посетила Центр реабилитации для детей с синдромом аутизма в Наримановском районе Баку, действующий при Общественном объединении "Вместе и здоровы". Мехрибан Алиева встретилась с детьми, ознакомилась с условиями их проживания, оказываемыми услугами социального и реабилитационного характера.

Центр реабилитации для детей с синдромом аутизма в Баку работает при поддержке Фонда Гейдара Алиева. Этот центр является примером успешности многочисленных социальных реформ, осуществляемых в стране, примером заботы и внимания, которыми окружены в Азербайджане самые уязвимые граждане.

Детям здесь оказывается вся необходимая поддержка и помощь. Центр действует при общественном объединении "Вместе и здоровы" - неправительственной организации, с 2013 года работающей в Азербайджане с детьми с расстройствами аутистического спектра и их родителями.

Детей с расстройствами аутистического спектра здесь обучают необходимым коммуникационным и жизненным навыкам. Кроме того, ведется соответствующая работа и с их родителями: их учат готовить детей к самостоятельной жизни.

Председатель общественного объединения "Вместе и здоровы" Айтен Эйналова сказала Trend, что 31 октября было для них восхитительным днем.

"Первый вице-президент Мехрибан Алиева пообщалась и с детьми, и со специалистами - и это был восхитительный, незабываемый день. Верю, что и Мехрибан Алиева покинула нас с приятными впечатлениями", - сказала Эйналова.



Глава объединения, отметив, что каждый 59-й ребенок в мире рождается с синдромом аутизма, добавила, что посещение Первого вице-президента Мехрибан Алиевой было очень важным для них, а также для семей детей с синдромом аутизма, потому что все они почувствовали на себе заботу и поддержку государства.



"Наибольшая скованность детей с синдромом аутизма связана с тем, что они не принимаются обществом. Самой важной поддержкой с точки зрения просвещения в этой сфере является именно забота государства. И это в самой прекрасной форме продемонстрировала своим посещением Первый вице-президент Мехрибан Алиева. Как мать ребенка с синдромом аутизма я могу сказать, что для нас очень важно видеть государственную заботу в этой сфере во имя будущего наших детей. Я хочу выразить глубокую благодарность Мехрибан Алиевой и от своего имени, и от имени всех родителей. После встречи мы побеседовали с родителями, каждый из нас был доволен этой встречей. Для семей с детьми с синдромом аутизма очень важно чувствовать заботу государства. С этой точки зрения, у нас теперь еще больше надежды на то, что в будущем государство поддержит наших детей в их еще более уверенных шагах", - отметила Эйналова.



По мнению социального работника Центра Ханым Аскеровой, посещение Первого вице-президента Мехрибан Алиевой для них было очень важным. "Я благодарю Мехрибан Алиеву за посещение от имени детей с синдромом аутизма и их родителей. Надеюсь, что и в будущем всем им будет оказана большая поддержка", - сказала она.



По словам координатора Центра Шабнам Эфендиевой, встреча с Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой дала детям с синдромом аутизма и их родителям дополнительную мотивацию. Она отметила, после этой встречи родители детей с синдромом аутизма смотрят на будущее своих детей по-другому и с еще большей надеждой.



"Родители очень вдохновились заботой Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, оказанной детям. Дети, находящиеся здесь, очень любят Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву. Мехрибан Алиева стала очевидцем этого, когда вошла в Центр. Дети выразили ей свою радость и любовь. Нахождение Мехрибан Алиевой рядом с нами стало для нас большой поддержкой", - сказала она.

Хотя дети, находящиеся в Центре, окружены здесь всей той заботой, которая необходима лицам с синдромом аутизма, еще более важным для них, а также для их родителей является ощущать государственную заботу. Наглядным примером оказания детям с синдромом аутизма этой заботы на самом высоком уровне в стране стала встреча с Мехрибан Алиевой.

Азербайджанское государство уверенно идет своим путем развития, стремительно наращивая экономическую и военную мощь, но не забывая при этом о нуждах и чаяниях населения. Азербайджан являет собой редкий пример государства, в котором содержание такой социальной политики действительно соответствует декларируемой форме. Так происходит во многом благодаря тому, что первые лица нашей страны искренне и по зову сердца сочувствуют обычным людям, проявляют чуткую заботу и внимание, без преувеличения, воспринимают чужие беды и тревоги как свои собственные. Такой человечный подход, безусловно, не только трогает душу и порождает глубокую признательность, но и вселяет непоколебимую уверенность в то, что наша страна и дальше будет успешно идти путем развития.

Визит Первого вице-президента Мехрибан Алиевой показал, что дети с синдромом аутизма не изолированы от общества, наоборот, их будущее всегда находится в центре внимания государства.

Мехрибан Алиева подарила детям и их родителям не только радость и теплоту, но и самое главное - укрепила веру отцов и матерей в лучшее будущее для их детей.