Политика назначения молодых кадров на высокие должности проходит в самое нужное время и, что самое главное, проводится очень чётко и разумно.

Об этом Trend сказала политолог, помощник президента Международного Фонда Евразия Пресс (МФЕП) Анастасия Лаврина, передает Day.Az.

По мнению политолога, назначение молодых перспективных кадров на высокие посты, демонстрирует, что республика идёт по демократическому пути развития и формирует ответственное демократичное общество: "За последние несколько лет были созданы множество новых государственных институтов, руководителями которых назначили молодые кадры. Новые молодые кадры с воодушевлением подходят к исполнению своих обязанностей и готовы трудиться на благо страны. Сейчас, когда проходит кадровая реформа, затрагиваются очень важные вопросы, в том числе, развитие региональной политики. В развитии регионов страны Президент Ильхам Алиев всегда видел большой потенциал. Разумеется, это является стимулом для продвижения и ускорения проведения экономических реформ. Кроме того, слова Президента "членам правительства старше 70 лет следует уступить дорогу молодым лицам и новым идеям" дают огромную мотивацию молодому поколению получать хорошее образование, усердно работать и продвигаться по карьерной лестнице".

Лаврина считает, что синтез молодых и пожилых кадров возможен:

"Опыт пожилых кадров, вместе с новыми идеями молодого поколения будет способствовать формированию нового мышления, которое будет успешно внедрено в работу. В Азербайджане есть пожилые кадры, которые успешно занимаются своей деятельностью и работают на благо развития государства. Однако, существуют кадры, которые уже давно отошли от дел и ведут пассивную деятельность. Одним словом числятся в документах, но при этом, не нацелены на интенсивную деятельность, либо по состоянию здоровья, либо по причине того, что не готовы принять инновационный подход в работе. Со всем уважением к их прошлым достижениям, но эти кадры должны уступить место молодому поколению".

Помощник президента МФЕП абсолютно уверена, что политика, проводимая Президентом Азербайджана, пойдёт только на пользу развития государства:

"Безусловно, это придаст процессу динамику. Сейчас Азербайджан очень успешно развивается. Об этом говорит количество крупномасштабных грандиозных мероприятий, которые уже были проведены в Азербайджане и которые планируется провести в ближайшем будущем. Только в октябре в Азербайджане провели два крупных мероприятия: 7-й саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств и 18-й саммит Движения неприсоединения. Оба мероприятия были организованы на самом высоком уровне с участием первых лиц из ряда стран. Позже мы узнали, что Азербайджан завоевал право на проведение Международного конгресса астронавтики в Баку в 2022 году. Это всё указывает на международное доверие к Азербайджану, на то, что страны полагаются на опыт и способность страны организовывать такие мероприятия. Учитывая всё это, новые молодые кадры и динамизм молодёжи просто необходим".