Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Шаваршаван Ноемберянского района и в селе Беркабер Иджеванского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Ферехли, Ашагы Аскипара, Гызылгаджылы Газахского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Тагыбейли, Юсифджанлы Агдамского района, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.