Эта история началась примерно 15 лет назад, когда молодая мама Айтен узнала диагноз своего полуторагодовалого сына - синдром аутизма. Женщина начала искать лекарство от болезни, но помочь ребенку с таким диагнозом можно только реабилитацией. Айтен Эйналова узнала, что если заниматься с ребенком по системе ABA (Applied Behavior Analysis), он сможет жить полноценной жизнью даже без опеки родителей.

Но тогда в Азербайджане не было реабилитационных центров, и Айтен с супругом решили пожить некоторое время в Турции, где оба получали образование. В братской стране Айтен и пять учителей из Азербайджана обучались в течение 8 месяцев в Анкаре, в университете Гази, работе с детьми с аутизмом.

Вернувшись в Баку, пытаясь помочь детям с таким же диагнозом, Эйналовой был основан Центр реабилитации для детей с синдромом аутизма в Наримановском районе Баку.

По словам Айтен Эйналовой, только при поддержке Фонда Гейдара Алиева синдром аутизма был включен в критерии инвалидности, а также удалось реализовать несколько международных проектов в Азербайджане.

"Фонд Гейдара Алиева и лично Первый вице-президент Мехрибан Алиева оказали нам невероятную помощь. Мы, родители детей с синдромом аутизма, знаем теперь, что государство с нами, и после этого нас ждет еще большее продвижение, мы планируем реализацию больших проектов при поддержке государства", - подчеркнула директор Центра.

Айтен ханум в беседе с корреспондентом Day.Az рассказала, что раньше мало кто знал о том, что такое синдром аутизма, но после того как их поддержало государство и было проведено большое количество просветительских проектов, еще больше людей узнали об этой проблеме. Она подчеркнула, что именно благодаря поддержке Первого вице-президента Мехрибан Алиевой при Общественном объединении существует Центр реабилитации, где сегодня обучаются и проходят курс реабилитации около 70 детей и подростков с данным синдромом.

"Когда я впервые села в общественный транспорт с сыном в Баку после приезда из Турции, он начал плакать и люди в транспорте косо смотрели на меня, а некоторые даже попросили выйти, так как им было неприятно слушать его плач. А сегодня, после реализации нами большого числа проектов, очень много людей знают об этой проблеме и многие приходят к нам работать", - сообщила Эйналова.

"Я очень благодарна Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой как мать. Теперь проблема, с которой я столкнулась годы ранее, благодаря заботе Мехрибан ханум, коснется не многих. И это меня очень радует и обнадеживает", - сказала Айтен Эйналова.

В данный момент в Центре работает около 30 сотрудников, так как таким детям необходим индивидуальный подход. Здесь они занимаются спортом, развивают когнитивные способности, изучают различные дисциплины, рисуют. В ателье они создают браслеты и сувениры, которые затем экспонируются на различных выставках. Также в Центре действует единственный в Азербайджане хор детей с синдромом аутизма. И этот хор участвовал в международных мероприятиях за рубежом.

Здесь же действует кафе-ателье "KASHALATA", где дети и подростки учатся прикладным навыкам. Кстати, автором названия кафе является сын Айтен Хамза. Дело в том, что будучи ребенком, он называл любую еду именно так: "kashalata", соединяя в этом новом слове два: "qashiq" и "salat". И именно тогда, услышав это новое слово, молодая мама решила, что в будущем откроет кафе и назовет его так - "KASHALATA".

Одна из сотрудниц Центра Ханым Аскерова отметила, что работать с детьми - одно удовольствие: "Это работа, о которой я мечтала. Мне всегда хотелось помогать людям, и здесь я могу это сделать. За один день в Центре ты переживаешь много эмоций, с детьми очень интересно и весело, мы учим их чему-то новому, а порой сами учимся у них. Они очень светлые люди. Да, такие дети нуждаются в заботе и особом внимании, но если ты любишь работу, то с ними не сложно, а наоборот очень приятно работать".

И правда, атмосфера в Центре невероятно позитивная. И дети, и сотрудники Центра излучают некий позитив, широко улыбаются и наслаждаются каждым моментом жизни. Дети, благодаря деятельности Центра и всесторонней поддержке государства, обрели шанс жить полной и счастливой жизнью.

Франгиз Агаларова