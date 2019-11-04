Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию от 29 октября 2019 года по событиям 1915 года в Османской империи, признав вымышленный "геноцид армян". Тем самым Вашингтон пытается наказать Анкару за сотрудничество с Москвой и дальнейшее сближение России и Турции.

Особую роль в этом направлении сыграло армянское лобби, и не только США, но и России, поскольку это сообщающиеся сосуды всеармянской этнокорпорации, особенно упрочившей свои позиции в России, США и Франции, передает Day.Az со ссылкой на Градатор.

Армянские диаспоральные организации, разбросанные по всему миру, имитируют, что активно работают на Россию, представляя себя апологетами российских интересов и "наиболее эффективной пророссийской силой за рубежом", но на самом деле все иначе.

Особенно это стало явно после переворота в Армении весной этого года, когда к власти пришли прозападные силы во главе со ставленником Сороса Н.Пашиняном.

Из 48 конгрессменов и сенаторов США, подписавших письмо на имя Трампа с требованием о встрече с Пашиняном, почти 40 - это отъявленные русофобы и ненавистники России, требующие ужесточения санкций.

Один только сенатор Роберт Менендес (Robert Menendes), который до недавнего прошлого был главой сенатского комитета по международным делам, не раз был замешан в скандалах коррупционного и сексуального характера, но каждый раз проармянские и антироссийские круги США выводили его из-под удара.

Больше всех усилия в признании т.н. "геноцида армян" проявил конгрессмен-демократ из Калифорнии (проармянский штат США) Адам Шифф (Adam Schiff), ведущий член Комитета по разведке Палаты представителей, который фигурирует и в числе основных инициаторов российского досье и расследования спецпрокурора Мюллера.

Любопытно в этой связи, что генконсулом Армении в Лос-Анджелесе является российский олигарх, хозяин страховой компании "Ресо-Гарантия" Сергей Саркисов, который сделал миллиарды в России и теперь их тратит на свою историческую родину.

Россия разрешает лицам армянской национальности безнаказанно делать миллионы в России (Ара Абрамян, Сергей Саркисов, Самвел Карапетян, совладелец "Ташир", Рубен Варданян, "Тройка - Диалог" и др...), а затем они их тратят в Америке на армянские интересы, в т.ч. на представителей американского истеблишмента, которые в большинстве являются ярыми русофобами, но при этом поддерживают Армению.

Армянские диаспоральные организации и российские армяне, действующие на американском направлении, во многом виноваты в том, что запущена антироссийская кампания о так называемом вмешательстве России в президентские выборы на стороне Трампа.

Российские армяне проникли в американский истеблишмент прочно и надолго. Они обладают достаточным финансированием. На них работают десятки лоббистских и PR фирм, в основном, в Вашингтоне и Лос-Анджелесе. В год, по самым скромным подсчетам, тратится от 15 до 20 млн $, причем большая часть этих денег имеет российское происхождение.

Традиционно армянская диаспора в США близка к Демократической партии. В большинстве армяне Америки отдали свои голоса Хиллари Клинтон на прошедших президентских выборах, и на выборах в Конгресс также голосовали за демократов.

Например, нынешний лидер демократического меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси (кстати, тоже из Калифорнии и тоже член армянского кокуса в Конгрессе), уверена, что демократическое большинство поставит вопрос об импичменте Трампа.