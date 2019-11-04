https://news.day.az/politics/1172284.html Новое назначение в руководстве Главного управления по борьбе с коррупцией Азербайджана
Новое назначение в руководстве Главного управления по борьбе с коррупцией Азербайджана
Приказом генерального прокурора Закира Гаралова Эмин Рамиз оглу Мурсалиев назначен заместителем начальника Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.
До этого Мурсалиев был начальником Оперативного управления Главного управления по борьбе с коррупцией.
Напомним, что прежний замначальника Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Али Нагиев распоряжением Президента Ильхама Алиева от 20 июня 2019 г. был назначен главой Службы государственной безопасности (СГБ).
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре