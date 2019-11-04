Приказом генерального прокурора Закира Гаралова Эмин Рамиз оглу Мурсалиев назначен заместителем начальника Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

До этого Мурсалиев был начальником Оперативного управления Главного управления по борьбе с коррупцией.

Напомним, что прежний замначальника Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Али Нагиев распоряжением Президента Ильхама Алиева от 20 июня 2019 г. был назначен главой Службы государственной безопасности (СГБ).