Для участия в муниципальных выборах в Азербайджане обратились 10 политических партий.

Об этом в понедельник сказал журналистам заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Ровзат Гасымов, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend

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