https://news.day.az/politics/1172290.html Стало известно, сколько партий обратились в ЦИК Азербайджана для участия в муниципальных выборах
Стало известно, сколько партий обратились в ЦИК Азербайджана для участия в муниципальных выборах
Для участия в муниципальных выборах в Азербайджане обратились 10 политических партий.
Об этом в понедельник сказал журналистам заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Ровзат Гасымов, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend
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