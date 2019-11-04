В следующем году в Евросуде могут пройти слушания в связи с азербайджанскими заложниками Дильгамом Аскеровым и Шахбазом Гулиевым.

Об этом сказал заведующим сектором отдела по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджана, постоянный представитель Азербайджана в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Чингиз Аскеров, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

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