Армянский любитель селфи и по совместительству премьер-министр Никол Пашинян снова устроил сеанс популистских разговоров с подписчиками в Фейсбуке.

Точнее, по его словам, он провел "прямой разговор с гражданами" на тему урегулирования карабахского конфликта, где и сделал несколько сумбурных, но представляющих определенный интерес заявлений.

По его словам, основная его задача - за столом переговоров найти решение, приемлемое для армянского народа. Если этот вариант будет найден, то он будет представлен народу и вынесен на всеобщее обсуждение. Премьер убежден, что решение должно быть принято в общенациональном формате, и если будет необходимо, можно провести референдум.

Но самое "интересное" - в трансляции была мысль, точнее, утверждение премьера Армении о проведении референдума.

"Могу констатировать, что в переговорном процессе, как бы это ни казалось странным, есть довольно интересная динамика. Я оптимист и думаю, что эта динамика продолжится. Динамика будет развиваться", - заявил глава армянского правительства.

То есть, по словам Пашиняна, руководство Армении готово провести референдум, только место и время процесса не уточнены. Судя по словам премьера Армении, референдум, если акция будет реализована, скорее всего, применится к населению, точнее, к армянам Нагорного Карабаха.

Тезис премьер-министра Армении Н.Пашиняна "вариант урегулирования нагорно-карабахского конфликта должен отвечать интересам народов Нагорного Карабаха, Армении и Азербайджана" привлекает внимание и с точки зрения других реалий.

Во-первых, этот тезис, противоречит основополагающим принципам деятельности МГ ОБСЕ и фактически повторяет позицию бывших президентов Армении о "тождестве чаяний карабахских армян и Армении", то есть, направлен на дезавуацию МГ ОБСЕ, отчуждение данного формата от процесса мирного урегулирования.

Н.Пашинян неоднократно озвучивал этот тезис - даже с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. Но он не раскрывал механизма реализации своего предложения.

Что касается самого референдума, то наиболее законным, логичным и универсальным является референдум среди проживающих в регионе нагорно-карабахского конфликта армян и азербайджанцев, выгнанных с мест постоянного проживания.

Если будет референдум, то должны голосовать не только приблизительно 120 тысяч карабахских армян, но и 820 тысяч азербайджанцев, вынужденных покинуть не только Нагорный Карабах, но и прилегающие районы, оккупированные Арменией.

Идея Пашиняна обречена на провал, так как армянская сторона не даст согласия на объективный, законный и реальный референдум.

Да, армянский народ тоже устал от неурегулированности нагорно-карабахского конфликта. Но, чтобы решить проблему, Армении нужно отказаться от территориальных притязаний, не возводить терроризм и шовинизм до уровня государственной политики.

Независимость для армян Нагорного Карабаха является обязательной идеей. Армяне Нагорного Карабаха всегда враждовали с азербайджанцами. Они создали вымышленную историю на основе случившихся с ними происшествий в Османской империи и Иране. Эту вымышленную историю они принесли вместе с собой в Азербайджан. Поэтому антиазербайджанство явилось одним из основных направлений для армян того времени. Затем армяне Нагорного Карабаха решили выйти из состава Азербайджана и войти в состав Армении. Об этом имеется решение Совета народных депутатов Нагорно-Карабахской Автономной Области от 20 февраля 1988 года. Согласно этому решению, Верховный Совет Армянской ССР 16 июня 1989 года решил присоединить Нагорно-Карабахскую Автономную Область к Армении. Армяне Нагорного Карабаха осознали, что непосредственное присоединение к Армении невозможно. Поэтому они злоупотребили идеей независимости, потому как в самой Армении и Нагорном Карабахе никто не скрывает тот факт, что сразу же после обретения независимости армян Нагорного Карабаха они примут решение о вхождении в состав Армении.

Кроме того, "народ Нагорного Карабаха" - фраза так любимая Н.Пашиняном - одна из выдумок армян, созданных для того, чтобы ввести мировое сообщество в заблуждение. Ну нет такого народа и нации под называнием "народ Нагорного Карабаха", "армяне Нагорного Карабаха". Язык армян, живущих в Нагорном Карабахе, из-за смеси тюркского и персидского отличается от языка армян, проживающих в Армении, всего на 15 процентов. С точки зрения религии между армянами Нагорного Карабаха и Армении отличий нет. Язык диаспорских армян на 80 процентов отличается от языка армян, проживающих в Армении. Их они называют армянским народом, а тех, чей язык отличается всего на 15 процентов, представляют как отдельный этнос.

Никол Пашинян заговорил о референдуме. Да, почему бы и нет?! Но только после десятилетнего совместного проживания демилитаризованных армян Нагорного Карабаха и азербайджанцев можно надеяться на референдум с объективным результатом. И проводить его будет точно не Пашинян.

И это будет сделано после того, как азербайджанцы Нагорного Карабаха вернутся в свои дома, и обе общины Нагорного Карабаха смогут совместно сосуществовать. Все зависит от поведения армян.

Только так и никак иначе...

Эльчин Алыоглу,

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az