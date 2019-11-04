Крупный пожар произошел в Ереване в понедельник.

Как передает МЧС Армении, 4-го ноября в 14:33 в службу "911" поступил сигнал о том, что на территории аэропорта "Эребуни" горит крыша ангара, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.

На место выехали 10 боевых расчетов, один водовоз и группа реагирования на ЧС Национального центра кризисного реагирования.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.

В военном аэропорту "Эребуни" находится 3624-я российская авиабаза Южного военного округа.