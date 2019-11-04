https://news.day.az/politics/1172459.html Учения ракетных и артиллерийских подразделений ВС Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
Учения ракетных и артиллерийских подразделений ВС Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
Согласно плану боевой подготовки на 2019 год, утвержденному министром обороны, в учебных центрах и на полигонах минометными, артиллерийскими, реактивными и противотанковыми батареями проведены тактические учения с боевыми стрельбами в условиях, максимально приближенных к боевым, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на минобороны.
В ходе учений с целью совершенствования взаимодействия разведывательных подразделений, БПЛА и других подразделений выполнены мероприятия боевого слаживания.
Подразделения, поразив цели в глубине обороны условного противника, выполнили поставленные задачи.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре