https://news.day.az/politics/1172473.html В Баку пройдет заседание Азербайджано-Турецкого военного диалога на высоком уровне
В Баку пройдет заседание Азербайджано-Турецкого военного диалога на высоком уровне
Пятого ноября в Баку начнет свою работу 12-е заседание Азербайджано-Турецкого военного диалога на высоком уровне, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на министерство обороны.
В ходе заседания в составе рабочих групп делегации рассмотрят текущее состояние двусторонних военных связей и обсудят основные направления деятельности по выполнению предстоящих задач.
Сопредседателем заседания с азербайджанской стороны является заместитель министра обороны генерал-лейтенант Керим Велиев, а с турецкой стороны - второй начальник Генерального штаба корпусной генерал Метин Гюрак.
Обсуждения в рамках военного диалога завершатся 7 ноября.
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