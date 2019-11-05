https://news.day.az/politics/1172905.html Премьер-министр Азербайджана принял делегацию ЕБРР
Премьер-министр Азербайджана принял делегацию ЕБРР
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в среду принял делегацию Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров, передает Day.Az.
На встрече обсуждались существующие отношения, а также перспективы будущего сотрудничества.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре