Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в среду принял делегацию Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров, передает Day.Az.

На встрече обсуждались существующие отношения, а также перспективы будущего сотрудничества.