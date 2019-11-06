Пятого ноября, по инициативе башгана партии "Мусават" Арифа Гаджилы, в штабе партии был проведен "круглый стол" с участием лидеров политических партий и политиков.

Известно, что в разные времена попытки создания видимости сплоченности оппозиции в таких форматах и с подобной повесткой дня приводили к новым скандалам, взаимным обвинениям и, в конечном итоге, к глубокому расколу.

На этот раз присутствие в "оппозиционном союзе" бывшего заключенного Али Инсанова, с ног до головы погрязшего в коррупции и взяточничестве, порождает вопрос в обществе - стоит ли доверять Али Керимли Али Инсанову?

Комментируя этот вопрос, заместитель председателя Совета печати, политический обозреватель Мушфиг Алескерли рассказал о "борьбе за место" среди оппозиционеров, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, в принципе закономерно, что оппозиционеры не могут выбрать главу или аксакала.

"Потому как самые грязные и недостойные выражения в адрес каждого из сидящих за этим столом они озвучивали сами. Теперь кому с такими лицами следует "доверять"? Среди них уже не осталось никого, к кому они могут прислушаться в критические моменты, считать его аксакалом, они сами сделали себя нерукопожатными людьми", - сказал Алескерли.

По его словам, с самого начала мероприятия проявилась неискренность участников и его бесперспективность.

"На мероприятии Ариф Гаджилы сказал, что участники "круглого стола" будут выступать в алфавитном порядке. Выражение "алфавитный порядок" было произнесено не случайно. Говорят, что еще до начала мероприятия одним из серьезных обсуждений стал вопрос о том, кто и где сядет. Они не смогли найти компромисс в вопросе кто сядет во главе, и в итоге решили сесть за круглый стол. Чего они добьются с таким мышлением, какую пользу принесут обществу?", - задался в заключение вопросом политический обозреватель.