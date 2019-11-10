Численность населения Армении, которую руководитель этой страны Никол Пашинян обещает через пару десятков лет довести до пяти миллионов, продолжает стремительно сокращаться.

По информации армянских СМИ, ссылающихся на Национальный статистический комитет, по положению на 1 октября 2019 года численность населения Армении составила 2957,5 тыс. человек. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года этот показатель снизился на 11,7 тыс. человек, а по сравнению с началом текущего года - на 7,8 тыс. человек.

Почти восемь и даже 11 тысяч человек для нормально развивающегося государства, где не стоит остро демографическая проблема, - это не те цифры, которые могут вызвать беспокойство. Но для Армении, где каждый человек на счету, даже вычеркнутая из статистики тысяча - уже большая проблема. Следует при этом учесть, что, как отмечают армянские эксперты, официальная статистика не отражает реального положения дел. То есть, демографический фон в Армении намного печальнее, чем представляется.

На днях были обнародованы официальные данные, согласно которым эмиграция из Армении после "революции" сократилась, а сегодня приблизилась к нулю. Однако экономист Тадевос Аветисян опроверг эти надуманные данные и заявил журналистам, что только за последние три месяца было зафиксировано сокращение трудовых ресурсов в стране примерно на 51 500 человек, в их числе, около 46 400 безработных. По наблюдениям экономиста, безработные граждане и сегодня продолжают покидать страну.

Кстати, Аветисян разгромил и слова премьера Никола Пашиняна о резком сокращении безработицы.

"Уровень безработицы в нашей стране сократился не в результате трудоустройства или создания новых рабочих мест, а потому что безработные, в силу отсутствия альтернативы в своей стране, предпочли покинуть родину и искать работу за рубежом", - сказал Аветисян.

В сложившейся ситуации многие в Армении сегодня вспоминают, как сладкий сон, обещания Никола Пашиняна о "великой репатриации", которые он раздавал в первые несколько месяцев своего правления. На фоне продолжающейся депопуляции прожекты Пашиняна звучат как насмешка. И это еще не предел - на митинге в оккупированном Карабахе 5 августа, озвучивая программу-максимум своего правительства, Пашинян пообещал, в комплекте с другими фантастическими проектами, довести численность населения Армении до 5 миллионов человек.

Из каких соображений премьер соседней страны делает такие заявления, трудно сказать. На волне "революционной" эйфории можно сболтнуть всякое, но ведь за данные обещания нужно отвечать. За прошедшие полтора года продолжала падать статистика рождаемости. Если же говорить о репатриации, пусть не великой, а хотя бы мизерной, то всего несколько сотен человек приехали в Армению, и то не на постоянное место жительства, а в большинстве случаев с целью участия в "революции", после чего благополучно отбыли по месту проживания. Диаспора не проявила никакого интереса к "новой" Армении и к личности ее лидера. Это ярко продемонстрировали оба бесславных визита армянского премьера в США.

Репатриация не происходит посредством популистских заявлений, заявил армянским СМИ ливанский эксперт Мелик Гарагаворян. Сегодня диаспора разочарована властями Армении, констатировал он.

"Перед досрочными парламентскими выборами в 2018 году власти много говорили о репатриации, они говорили о придании нового импульса отношениям между диаспорой и Арменией, но на самом деле закрыли министерство диаспоры. Так что, репатриация происходит не посредством популистских заявлений. В начале смены власти диаспора была очень воодушевлена, но сегодня диаспора разочарована", - сказал Гарагаворян.

Таким образом, по итогам десяти месяцев текущего года Армения недосчиталась еще около 8 тысяч своих граждан.

Зульфугар Ибрагимов