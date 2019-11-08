Информация из мира кино России пестрит армянскими фамилиями и армянскими интересами.

Как сообщает "российское" агентство Sputnik Армения (МИА "Россия сегодня" во главе с М. Симоньян), недавно известный продюсер Рубен Дишдишян сообщил, что в Армении снимается его новый художественный фильм, который будет целиком на армянском языке. На русские деньги, разумеется, передает Day.Az со ссылкой на Градатор.

А если посмотреть заседания российских экспертных советов по фильмам, претендующим на государственную финансовую поддержку, то и в этих списках лидирую армяне.

Например, в ходе питчинга был представлен проект "Танец с саблями", продюсером которого выступил Рубен Дишдишян. Фильм расскажет о создании одноименного фильма, посвященного армянскому композитору Араму Хачатуряну.

Рубен Дишдишян, в свою очередь, отметил, что картина будет снята совместно с Арменией. Всего ее бюджет составит 68 миллионов рублей, запрашиваемая у Минкульта России сумма - 45 миллионов рублей.

Помимо этого, свои проекты представили другие российские режиссеры армянского происхождения.

Анна Меликян (супруга Дишдишяна) презентовала картину "Фея", сумма, запрашиваемая у Минкульта, составила 124 миллиона рублей (весь бюджет картины). Сарик Андреасян представил проект детского кино "Робо". Сумма - 53 миллиона 800 тысяч рублей. Карен Оганесян презентовал фильм "Молоко" о падении метеорита на землю. Общий бюджет картины - 50 миллионов рублей, из них запрашиваемая у Минкульта РФ поддержка - 33 миллиона рублей.

А если еще добавить директора "Мосфильма" Карена Шахназарова, или директора "Амедиа" Александра Акопова, Симоньян с Кеосаяном и многих, многих других, то очень интересное "армянское кино" получается ...

Муж Симоньян - кинорежиссер, сценарист, телеведущий Тигран Кеосаян с 3 сентября 2016 года по настоящее время ведет на канале НТВ развлекательное шоу "Международная пилорама".

Рубен Дишдишян - российский теле- и кинопродюсер. В 1995 году он основал известную кинокомпанию "Централ Партнершип", генеральным директором которой являлся до 2011 года. В ноябре 2011 года создал компанию "Марс Медиа Энтертейнмент", приоритетным направлением деятельности которой является кино- и телепроизводство.

Только с 1998 по 2011 год Рубен Дишдишян спродюсировал 137 проектов, в том числе: 30 полнометражных фильмов широкого проката с совокупными кассовыми сборами более 135 млн долларов; 15 полнометражных фильмов ограниченного проката; 72 телевизионных многосерийных фильма на 685 часов вещания; 20 телевизионных полнометражных фильмов.

Под руководством Рубена Дишдишяна в 2010 году компания "Централ Партнершип" стала официальным дистрибьютором на территории России продукции кинокомпании Paramount Pictures International. Дважды - в 2010 и 2011 годах - компания стала лидером российского кинопрокатного рынка.

При этом, заработанные деньги он вкладывал в том числе и в Армению. За это, в 2011 году он был удостоен медали Мовсеса Хоренаци - национальной награды Армении.

Активно проталкивают армянские интересы в поле интересов российских и другие известные в России лица - Карен Шахназаров, Михаил Галустян, журналист Роман Бабаян (ведущий передачи "Право голоса" на телеканале ТВ Центр) и многие другие.

Свою лепту в пропаганду армянства вкладывают также российский сериальный, кино- и шоу-бизнес.

В качестве иллюстрации можно привести довольно популярный сериал "Последний из Магикян", демонстрировавшийся на СТС. Справедливости ради, неплохо снятая и по большому счету действительно смешная комедия. Понятно, что вся смысловая нагрузка построена на идеализации главного героя - армянина по национальности Карена Магикяна.

Но на протяжении всего фильма зрителю скрыто внушается мысль: вот, мол, армянин - да, он "лицо кавказской национальности", да, сильный акцент, да, немного хитроват, да, хвастун, но по большому счету, неплохой ведь мужик, такой вот часто попадающий впросак "мудрый добряк".

И даже если русский зритель не обратил особого внимания на то, что на обед в фильме подают "долму" или "кюфту", в его подсознании прочно засела мысль о том, что блюда эти - "чисто армянские".

Точно такое же впечатление складывается у зрителя при просмотре популярных молодежных сериалов. Например, в ситкоме "Универ" (телеканал ТНТ) один из главных героев - "обаятельный армянин" Артур Микаэлян (роль исполняет Арарат Кещян) - любимец девушек и не по годам "мудрый" друг, к которому всегда обращаются за помощью попавшие в переделку друзья. По стилю поведения Майкл бабник, знающий толк в женщинах. Обладающий тонким чувством юмора и чарами обольщения, Артур не знает прозвучавшего от девушки слова "нет". Чем не нацеленный на пиар Армении и армян soft power?

Не довольствуясь сериалами, армяне серьезно нацелились на "захват" российского кинорынка. "Позаимствовав" идею у американского коллеги, известный режиссер с армянскими корнями Родион Нахапетов в 2004 году снял фильм "Моя большая армянская свадьба". В фильме, снятом по аналогии с "Моей большой греческой свадьбой", молодой армянский врач Тигран влюбляется в русскую красавицу Лену. Однако их родители решают подыскать детям более подходящие партии. На помощь родителям и детям приходят друзья и многочисленные родственники, каждый из которых имеет собственный опыт любовных отношений.

Замахиваются армяне и на более масштабные проекты - в прошлом году Сарик Андреасян снял "эпическую" ленту с претензией на "Оскар". Но фильм "Землетрясение", так же, как и все остальные работы Андреасяна с треском провалился.

Или, например, "Comedy Club" - проект, который догнал и перегнал вездесущий КВН, практически монополизировав российский юмористический бизнес.

"Comedy Club" был создан в 2003 году командой КВН "Новые армяне", в состав которой входили Артур Джанибекян, Артак Гаспарян, Артур Тумасян, Арташес Саркисян, Гарик Мартиросян и другие.

Идея клуба появилась в 2001 году. Со временем стали появляться новые участники и победители из "Comedy Баттл", в 2005 по 2013 год резиденты появлялись из КВН.

В 2005 году "Comedy Club" впервые вышел в эфир телеканала ТНТ, а в 2007 году была создана продюсерская компания "Comedy Club Production", которая производит одноимённую программу.

Сейчас это настолько популярная программа, что известные в России лица считают за честь зарезервировать в ее студии столик, а к актерскому составу подключились такие звезды как Иван Охлобыстин, Ляйсан Утяшева, Александр Ильин и др. Но костяк "Comedy Club" - это все-таки армяне - Гарик Мартиросян, Михаил Галустян, в свое время Артур Джанибекян - сегодня руководитель субхолдинга "Газпром-медиа Развлекательное телевидение" и гендиректор АО "ТНТ-Телесеть" и основатель "Comedy Club Production".

Теперь уже дошло до того, что российский федеральный канал ТНТ стал отождествляться исключительно с "армянским" "Comedy Club", который весьма умело использует это для своей пропаганды.

Последний пример использования этого "юмористического конвейера" в целях армянской пропаганды - показ видеоролика, посвященного вымышленному "геноциду армян" с участием "звезд" "Comedy Club".

Попытки комедиантов замахнуться на серьезные темы, конечно, выглядели неуместно, но поставленная цель - внушить российскому зрителю мысль о "многострадальности" армянского народа - была достигнута.

То же можно сказать и о других известных в России, и что скрывать, на всем пространстве СНГ, армянских юмористах - Евгений Петросян, Айк Марутян, Марк Сагателян и другие, при каждом удобном случае пропихивающих в сознание зрителей мысли с "армянским интересом".

Прочные позиции армян во всех сферах российского общества, как писал ранее 1news, постепенно превращают их в "армянский рупор", манипулирующий общественным сознанием россиян в пользу Армении и армянства в целом.