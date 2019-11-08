https://news.day.az/politics/1173907.html Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Камбоджи
Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Камбоджи
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Камбоджи Нородому Сиамони.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Ваше величество,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны - Дня независимости.
Верю, что отношения между Азербайджаном и Камбоджей и впредь будут развиваться в русле дружбы и сотрудничества в соответствии с интересами наших народов.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему дружественному народу - мира и процветания", - говорится в письме.
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