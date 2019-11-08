Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Камбоджи Нородому Сиамони.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны - Дня независимости.

Верю, что отношения между Азербайджаном и Камбоджей и впредь будут развиваться в русле дружбы и сотрудничества в соответствии с интересами наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему дружественному народу - мира и процветания", - говорится в письме.