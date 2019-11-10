Недавно депутат Госдумы РФ Леонид Калашников заявил, что памятная табличка в честь Гарегина Нжде - это как красная тряпка. "Пока ее не ликвидирую, я не успокоюсь", - подчеркнул российский парламентарий.

Гарегин Нжде - армянский фашист, которому установлен памятник в Ереване. Да еще и в пока еще российском городе Армавир армяне установили ему памятную табличку.

Как и следовало ожидать, Калашников тут же попал под прицел армянского лобби России, передает Day.Az со ссылкой на Градатор.

Так, главный редактор российского информационного агентства "Реалист" Саркис Цатурян (ранее шеф-редактор сайта "Радио 1" и постоянный эксперт программы "Время покажет" на Первом канале) опубликовал статью на сайте своего издания, в которой назвал требования ликвидировать памятную табличку Гарегину Нжде "вандализмом" и потребовал от компетентных органов дать им не только моральную, но и нормативно-правовую оценку.

Более того, будучи гражданином России, Саркис Цатурян пообещал, что эта дискуссия перерастет в политический скандал между Москвой и Ереваном, если Леонид Калашников не откажется от своих слов.

А последствия скандала, по мнению гражданина России Цатуряна, будут непредсказуемыми.

"Армяне живут не только в России и Армении, но и в других странах мира. Диаспоры во Франции и США возмущены в настоящее время не меньше, чем диаспора в России".

"... Армяне Европы и США могут потребовать от своих и союзных лоббистских структур ввести персональные санкции против лиц, которые "провоцируют акты вандализма в отношении национальных памятников". Тем более, что Палата представителей Конгресса демонстрирует в последние недели возросшую активность. Это не политологическая версия, а констатация реальности. Повторюсь, я не хочу такого варианта для депутата Калашникова, но в случае деградации российско-армянских отношений, я не смогу переубедить армян в США и Евросоюзе отказаться от санкционного пакета. Каждый взрослый человек должен нести правовую ответственность за сказанное", - отметил Саркис Цатурян.

То есть, Цатурян открыто и нагло угрожает России и российскому депутату. Цатурян также фактически признает, что армянское лобби не имеет Родины, это этнокорпорация с центрами не только в России, но и в США, Франции, называя их "союзными лоббистскими структурами", которые могут наказать тех россиян, которые посмели что-то там пикнуть в собственной стране против пришлых армян, которые ощущают себя хозяевами в России.

Травля несогласных россиян - обычное явление со стороны армянского лобби.

Ранее армяне затравили депутата Госдумы Дмитрия Савельева за "плохие" высказывания об армянах, а Багдасаров так и вовсе призвал к его ликвидации.

Нападали армяне и на журналиста Михаила Леонтьева, так за него потом весь "Газпром" слезно извинялся перед армянским лобби.

А Союз армян России, которым руководит Ара Абрамян, предложил вовсе убрать с эфира ведущих ток-шоу на российских каналах, в частности, Веронику Крашенинникову с НТВ, за "оскорбления и унизительное отношение в адрес армян" в ходе обсуждения соглашения Армения-ЕС.

Ара Абрамян

Напомним, ранее неоднократно Союз армян России выступал с призывом к властным структурам России, руководству телеканалов снять с эфира "продажных" ведущих, политиков и экспертов.

"Продажных" - в понимании армян, это тех, которые не служат армянскому лобби, в отличие от многих других, в том числе во властных структурах России.

Те немногие российские медиа, которыми еще не руководят армяне, набрались "наглости" и стали говорить об Армении то, о чем давно думали, но о чем из соображений политической конъюнктуры обязаны были молчать. Ранее в прямом эфире было сказано, что Армения, подписавшая соглашение с ЕС, превратилась в недовольную жену, ищущую удовольствий на стороне.

Однако армянская тема не может появиться в СМИ в негативных акцентах

Далее НТВ и телеканал "Звезда" нарушили это табу. Правда, "Звезда" под давлением армянской машины принесла извинения. А тех, кто еще не извинился, армяне приказывают убрать. То есть, если кто-то в России не поддерживает позицию армян, значит, их надо убрать, стереть, заткнуть, устранить...

Таким же образом армяне разворачивали клеветническую кампанию против российского политического и общественного деятеля, журналиста и публициста Александра Проханова, посмевшего посетить Азербайджан и выступить со своей позицией. Досталось всем - не только самому Александру Андреевичу, но и Дугину, Шевченко и другим представителям российской интеллигенции, несогласным с армянской интерпретацией ряда региональных процессов.

Проханов является главой Изборского клуба - сообщества известных экспертов, специализирующихся на изучении внешней и внутренней политики России. Он же главный редактор газеты "Завтра" и один из лидеров национал-патриотических сил РФ.

"Под прицелом" оказались и ведущая телеканала "Звезда" Вероника Крашенинникова, которая в передаче от 19-го ноября сравнила символику правящей Республиканской партии Армении с германской символикой времен Адольфа Гитлера.

Затем и телеведущий Максим Шевченко, заявивший в ходе программы "Время покажет" на Первом канале, что есть армяне, которые являются врагами России, а также участники вышедшей в эфир 28 ноября передачи "Место встречи" на телеканале НТВ, которые сравнили Армению с неверной женой.