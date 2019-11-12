В предстоящих муниципальных выборах в Азербайджане будет участвовать достаточно международных наблюдателей.

Об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, обычно в муниципальных выборах участвует не так много международных наблюдателей, как на президентских и парламентских выборах: "Однако ЦИК направил приглашения Конгрессу местных и региональных властей СЕ, потому что обычно наблюдения на муниципальных выборах проводит этот Конгресс".

Панахов добавил, что направлены приглашения и центральным избирательным комиссиям 15 стран: "Согласно положениям Избирательного кодекса, допускается возможность приглашения в качестве наблюдателей также НПО".

Напомним, что муниципальные выборы в Азербайджане пройдут 23 декабря.