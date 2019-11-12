Армения должна безоговорочно освободить оккупированные азербайджанские территории, сказал советник президента Турции Ялчын Топчу. Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

По словам Топчу, мировое сообщество должно поддерживать Азербайджан, так как именно территории Азербайджана находятся под оккупацией.

"Турция, как и раньше будет поддерживать Азербайджан во всех сферах, в том числе в деле урегулирования нагорно-карабахского конфликта", - сказал Топчу.