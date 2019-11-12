14-15 ноября этого года состоится II Бакинский саммит мировых религиозных лидеров, передает Day.Az со ссылкой на Управление мусульман Кавказа.

В нем примут участие политические, общественные, научные и религиозные деятели различных стран и представители международных организаций.

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