https://news.day.az/politics/1174831.html В Баку съедутся мировые религиозные лидеры
В Баку съедутся мировые религиозные лидеры
14-15 ноября этого года состоится II Бакинский саммит мировых религиозных лидеров, передает Day.Az со ссылкой на Управление мусульман Кавказа.
В нем примут участие политические, общественные, научные и религиозные деятели различных стран и представители международных организаций.
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