В ходе визита в Ереван, перед министром иностранных дел России Сергеем Лавровым стояла задача не только обсудить двусторонние отношения и карабахский конфликт, но и подготовку к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Учитывая, что в России не воспринимают всерьез Никола Пашиняна, он использует каждую возможность встретиться с Владимиром Путиным. В ходе переговоров с Лавровым, Пашинян с большой радостью воспринял его приглашение принять участие на мероприятиях, посвященных Дню победы в Москве. Понять мотив, почему Пашинян стремится съездить в Москву, не сложно. Как минимум странно, что в ходе пребывания в Ереване Лавров не посчитал нужным хоть одним словом затронуть вопрос героизации фашизма в этой стране, а также резолюцию Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Между тем, седьмого ноября, был принят российский проект резолюции о борьбе с "героизацией нацизма, неонацизма и других видов практики, способствующей эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии, и связанной с ними нетерпимости".

В документе выражена "глубокая обеспокоенность по поводу героизации в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации Waffen-SS. Речь идет о сооружении им памятников и мемориалов, проведении публичных демонстраций в целях прославления нацистского прошлого, нацистского движения и неонацизма, а также переименовании улиц, в целях их героизации. То есть речь идет о том, что происходит в последнее время в Армении, где не только стоит памятник, но и существует масштабный культ Нжде.

В Армении переиздаются его труды, чеканятся памятные монеты, снимаются документальные и художественные фильмы. Именем Нжде в Ереване названа площадь, одной из наград ВС Армении является медаль "Гарегин Нжде". По сути, учитывая принципиальный для России вопрос, дипломат не только не потребовал демонтировать памятник Нжде, а просто промолчал. Хорошо, что еще не возложил цветы к памятнику Нжде. Хотелось бы Лаврову напомнить его же слова, сказанные в ходе 73-й Генассамблеи ООН - "Война на Украине - это результат политики Киева, объявившего героями нацистов и их пособников". Разве в случае с Арменией и оккупационной политикой Еревана в Карабахе не аналогичная ситуация?

Директор экспертного совета Baku Network, доктор философии

Эльхан Алескеров

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