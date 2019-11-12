Цель проведения незаконной акции партией "Мусават" перед зданием Исполнительной власти Баку - дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране, выполнить поручения зарубежных кругов.

Об этом во вторник cказал Trend заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), депутат Милли Меджлиса (парламента) Сиявуш Новрузов, передает Day.Az.

Он отметил, что попыткой проведения незаконной акции радикальная оппозиция воплощает механизмы влияния внешних сил.

"Зачем митинг в настоящее время? В Милли Меджлисе обсуждается пакет государственного бюджета. Если есть какие-то предложения - высылайте их в письменном виде. Грядут муниципальные выборы. Хорошо известно, чему служит попытка провести незаконную акцию в такое время, нарушая общественный порядок перед зданием Исполнительной власти города Баку. Там было всего 30 человек. Народ не поддерживает их и хорошо знает, кому служат эти люди", - сказал Новрузов.

Он отметил, что радикальная оппозиция хочет продемонстрировать, что, якобы, является "большой оппозицией". И вместо того, чтобы уважать законы, они заняты только их нарушением, оказанием сопротивления полиции, пытаясь нарушить общественно-политическую стабильность.

"То есть они, вместо того, чтобы сделать конкретные предложения, выступить с альтернативными проектами, совершают такие поступки. Я помню, во времена власти пары ПНФА - Мусават было такое правило - кто больше и громче всех кричал, тот и должен был стать главой исполнительной власти. То есть они не основывались на опыте, знаниях, образовании и других факторах, их делом было только кричать. Несмотря на то, что уже прошло 30 лет, они все еще не изменились. Образ мышления у них такой - насколько грубо нарушаю закон, насколько громко ругаюсь, насколько злостно нарушаю общественный порядок, настолько "большей" оппозицией являюсь. Участие в выборах, выступление с достаточным количеством кандидатов, осталось для оппозиции в стороне. Потому что они не имеют социальной базы, электората. Они пытаются провести незаконные акции в местах массового скопления людей, чтобы выдать их за свой электорат", - сказал Сиявуш Новрузов.