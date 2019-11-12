Ваш долг - в первую очередь, служить народу и профессионально справляться со своими обязанностями.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая Ильгара Аббасова, Мардана Джамалова, Азиза Азизова, Эльшада Гасанова, Рафига Гулиева в связи с назначением на должности глав исполнительной власти соответственно города Ширван, Зардабского района, Сураханского, Ясамальского, Хатаинского районов Баку.

Президент отметил, что в несколько районов назначаются главы исполнительной власти.

"Некоторые из них уже много лет занимают должности глав исполнительной власти, а некоторые назначаются на эту ответственную должность сегодня. Мы и здесь видим синтез, единство опыта и обновления, что является основной базой наших успехов. Хочу сказать новоназначенным главам исполнительной власти: вам необходимо, в первую очередь, правильно оценить ситуацию, провести серьезный анализ, выявить недостатки и приложить усилия для решения имеющихся проблем. Если решение проблем зависит от центральных исполнительных органов, то вам следует непременно обратиться в центральные исполнительные органы, Администрацию Президента, Кабинет Министров, другие соответствующие структуры. Вопросы, которые вы можете решить сами, вы и должны решать сами. Главное, чтобы в вашей работе были утверждены основные принципы. Во-первых, вы должны достойно служить народу. Это касается как новоназначенных глав исполнительной власти, так и глав, уже проработавших на должности главы и направленных в другие районы и города. Служение народу - долг каждого государственного чиновника, я неоднократно говорил, что, как Президент, вижу свою задачу именно в этом - служении народу. Именно благодаря этому служению население Азербайджана оказывает нам огромную поддержку.Хочу вернуться к отчету Давосского экономического форума. В нем указано, что Азербайджан вошел в первую десятку в мировом масштабе в области тенденций власти к переменам, реформам и поддержки, оказываемой руководству со стороны населения. За счет чего мы видим эту поддержку? За счет того, что служение народу - мой долг, оно и впредь останется моей главной обязанностью", - сказал глава государства.

По его словам, с другой стороны, главы исполнительной власти должны быть профессионалами, обладать знаниями, пользоваться авторитетом в районах и городах, где работают.

"Это зависит исключительно от их работы. Доверие Президента уже является для народа месседжем о том, что Президент доверяет этим лицам. Однако, такое доверие не является абсолютным, сегодня оно есть, а завтра может не быть. Это зависит от вашей работы. Вам необходимо построить свою работу так, чтобы граждане поддерживали вас, были вашей опорой. Если вы совершите что-то нехорошее, то, конечно, мы тут же узнаем об этом, и вы понесете наказание. Вам следует работать так, чтобы народ был доволен. Ваш долг - в первую очередь, служить народу и профессионально справляться со своими обязанностями. С другой стороны, вы должны проводить серьезную борьбу с негативными фактами в возглавляемых вами городах и районах. Коррупция, взяточничество должны быть исключены из повестки дня Азербайджана. Правда, нет страны, где бы не было этой проблемы. Но, главное, какое отношение проявляют к данному вопросу руководство и власть, в том числе, местные исполнительные органы. Если они закрывают глаза или же сами участвуют в этих грязных делах, то, конечно, понесут и должны понести заслуженное наказание. Хочу еще раз обратиться к гражданам: если увидите, что руководящие лица идут по неверному пути, непременно сообщите, обязательно проинформируйте, и мы, конечно, проверив все сигналы, примем правильное решение", - отметил Президент.