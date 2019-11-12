Президент Ильхам Алиев: Антинациональная трусливая группа людей, пытающаяся препятствовать нашей работе, никогда не сможет помешать нам
Антинациональная трусливая группа людей, пытающаяся препятствовать нашей работе, никогда не сможет помешать нам.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая Ильгара Аббасова, Мардана Джамалова, Азиза Азизова, Эльшада Гасанова, Рафига Гулиева в связи с назначением на должности глав исполнительной власти соответственно города Ширван, Зардабского района, Сураханского, Ясамальского, Хатаинского районов Баку.
По его словам, в особенности, в первых рядах в этом деле находятся антинациональные и совершенно жалкие, трусливые люди, именующие себя оппозицией, ведь они ничего не умеют.
"Они могут только проводить клеветнические кампании и пытаются помешать нашей работе. Но история и реальность свидетельствуют о том, что эта антинациональная трусливая группа людей, пытающаяся препятствовать нашей работе, никогда не сможет помешать нам. Сегодня они, используя лишь социальные сети, некоторые интернет-ресурсы, проводят клеветническую кампанию против государственных чиновников. Поэтому все сигналы, поступающие с мест, будут объективно рассмотрены, и ваша деятельность получит объективную оценку. Поэтому вам необходимо работать так, чтобы граждане были довольны, чтобы дела в возглавляемых вами городах и районах обстояли хорошо. Вы должны стараться, чтобы районы инвестировались, прилагать усилия для убеждения инвесторов. То есть, не следует ждать, что государство придет и что-то сделает, мы и без того делаем это. В настоящее время продолжается исполнение 4-й программы регионального развития. Уверен, что в предстоящие 4 года найдут решение неразрешенные до сих пор вопросы. Однако, вам необходимо уделять внимание существующим в каждом районе проблемам, реагировать на них и стараться решить эти вопросы", - сказал глава государства.
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