Антинациональная трусливая группа людей, пытающаяся препятствовать нашей работе, никогда не сможет помешать нам.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая Ильгара Аббасова, Мардана Джамалова, Азиза Азизова, Эльшада Гасанова, Рафига Гулиева в связи с назначением на должности глав исполнительной власти соответственно города Ширван, Зардабского района, Сураханского, Ясамальского, Хатаинского районов Баку.

По его словам, в особенности, в первых рядах в этом деле находятся антинациональные и совершенно жалкие, трусливые люди, именующие себя оппозицией, ведь они ничего не умеют.

"Они могут только проводить клеветнические кампании и пытаются помешать нашей работе. Но история и реальность свидетельствуют о том, что эта антинациональная трусливая группа людей, пытающаяся препятствовать нашей работе, никогда не сможет помешать нам. Сегодня они, используя лишь социальные сети, некоторые интернет-ресурсы, проводят клеветническую кампанию против государственных чиновников. Поэтому все сигналы, поступающие с мест, будут объективно рассмотрены, и ваша деятельность получит объективную оценку. Поэтому вам необходимо работать так, чтобы граждане были довольны, чтобы дела в возглавляемых вами городах и районах обстояли хорошо. Вы должны стараться, чтобы районы инвестировались, прилагать усилия для убеждения инвесторов. То есть, не следует ждать, что государство придет и что-то сделает, мы и без того делаем это. В настоящее время продолжается исполнение 4-й программы регионального развития. Уверен, что в предстоящие 4 года найдут решение неразрешенные до сих пор вопросы. Однако, вам необходимо уделять внимание существующим в каждом районе проблемам, реагировать на них и стараться решить эти вопросы", - сказал глава государства.