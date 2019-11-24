Литовского публициста, военного журналиста, члена Союза журналистов Литвы Ричардаса Лапайтиса хорошо знают в Азербайджане. Все годы карабахской войны он находился на линии фронта. Журналистов из европейских стран в те годы в зоне конфликта было много, но большинство из них сочувствовали армянским оккупантам и соответствующим образом освещали происходящее в СМИ своих стран, таким образом, формируя общественное мнение. Последствия тех процессов ощущаются до сих пор.

Ричардас был одним из немногих, кто увидел, что правда находится на стороне Азербайджана. А после геноцида в Ходжалы как журналист, как человек чести и совести, он уже не мог идти другим путем, несмотря на угрозы.

В последние недели в Сети набирает просмотры документальный фильм "Бесконечный коридор", снятый литовскими документалистами несколько лет назад, но ставший доступным в Интернете только недавно. Главным героем и рассказчиком в фильме, пробирающем своей честностью до дрожи, является Ричардас Лапайтис. Теперь Ричардас пишет книгу о Карабахской войне и Ходжалинской трагедии, в связи с чем недавно вновь побывал в Азербайджане.

О потрясшем многих "Бесконечном коридоре", Карабахской войне и многом другом Day.Az побеседовал с Ричардасом Лапайтисом.

- Ричардас, вы уже много лет являетесь другом нашей страны и поддерживаете ее позицию по карабахскому вопросу. Как это началось, и что сблизило вас с Азербайджаном?

- Знаете, я сейчас именно об этом пишу книгу, поэтому не хочу раскрывать подробности. Но есть некоторые моменты, о которых все же расскажу подробно.

Вы, наверное, знаете, что я посещал и Ереван - доехал до Армении на велосипеде в 1989 году, когда там уже проходили митинги. Хотел двигаться через Карабах в Азербайджан, но меня не пустили - предупредили о "большой опасности со стороны азербайджанцев". Из Армении я отправился в Москву поездом, а оттуда - в Вильнюс.

Долгое время мы, литовцы, не понимали, что происходит. Конечно, нас новости с Южного Кавказа волновали, ведь это был первый вооруженный конфликт на постсоветском пространстве. Информации было мало, какие-то серьезные исторические статьи в нашей прессе выходили, но они в основном были проармянского характера. И потому наше общество больше и ближе воспринимало армянскую сторону. Армяне были к этому готовы, на них работало множество газет и журналов.

Уже в 1992 году в Баку, на фронте, в самых опасных точках меня азербайджанцы спрашивали: "Кто ты? Откуда? Зачем нам помогаешь?" Я отвечал с улыбкой: "Не важно, кто я. Важно то, что делаю, ради чего приехал".

Откровенно говоря, я покупал билет только в одну сторону, потому что не верил, что вернусь живым. Поездки в зону боевых действий в горных условиях, особенно зимой, когда дороги непроходимы, были опасны. Диверсии, мины, снайперы, артобстрелы, убитые, раненые, обмороженные, палаточные лагеря, где нет электричества, голодные дети, неизвестность, потери близких и родного очага... При этом ты не видишь ни одной правозащитной организации, которая бы им помогла.

Эта картина была ужасающей, и тут не важно, какой национальности ты сам. Важно было хоть что-то сделать, ведь многие, даже местные журналисты в зону боев не ездили. Многие политики не ездили! А мы пусть и не много сделали, но хотя бы пробовали. Цель была одна - освещать происходящее в любых условиях, доказывать в Литве редакторам газет, что это правда, что есть даже не один агрессор-Армения. Нельзя забыть о поддержке резни в Ходжалы со стороны 366-ого полка. Этот полк помог сломить сопротивление небольшого гарнизона защитников Ходжалинского аэропорта и города. Профессиональный полк сыграл в этой страшной операции большую роль.

Спасибо всем, кто тогда меня понял в Литве. Не каждый осмеивался так активно защищать правду. А правда была на вашей стороне!

- Практически все годы становления независимого Азербайджана прошли перед вашими глазами. Какие наиболее крупные изменения в стране вы наблюдали за прошедшие годы?

- Самые большие перемены я вижу в патриотическом плане. Азербайджан и его народ готовы защищать свою Родину. Большие перемены в регионах. Имя Азербайджана громко звучит на международной арене. Особенно сильны ваши дипломаты, которые делают колоссальную работу за рубежом. Ваши СМИ стали профессиональными, и это не сравнимо с далекими девяностыми годами. Конечно, хочется безвизового режима с Литвой, открытия дешевых авиалиний для туристов из Литвы и Прибалтики в целом. Азербайджан развивается огромными темпами. Баку стал притяжением для туристов со всего мира, и это, конечно, радует. Это ведь теперь и мой родной город.

- Какие основные точки соприкосновения, на ваш взгляд, имеются между Азербайджаном и Литвой? Что наши страны могут дать и дают друг другу?

- Близкие, дружественные, культурные, политические связи Литвы и Азербайджана уходят корнями в 1919-20 годы, когда была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика. В 1919 году Литва единственная из прибалтийских стран имела в Баку свое консульство во главе с Винцасом Креве. Всего в Баку действовало в то время 16 диппредставительств. В.Креве, когда в 1920 году 11-я армия большевиков вторглась в Баку, спас жизни многим азербайджанцам и евреям, выдавая им фальшивые документы. По сути, литовский дипломат рисковал жизнью, спасая людей от жестокого красного террора. Тогда в Баку проживало несколько тысяч литовцев, нашедших здесь убежище после Первой мировой войны. Азербайджанцы поддержали литовцев, когда те заявили о своем выходе из состава Советского Союза в девяностых годах. Все эти факты имеют огромнейшее значение и сейчас. Мы продолжаем сотрудничать во всех сферах, в культурном, экономическом направлениях, а также в сфере человеческих отношений. Азербайджан - это окно на Восток, и многие литовцы сегодня еще только открывают для себя страну ветров и огней.

- Фильм "Бесконечный коридор" о Ходжалы пробирает до дрожи. Смотрели ли его на вашей родине в Литве, и какой была реакция? Какое вообще представление о карабахском конфликте имеется в странах Прибалтики сегодня?

- Документальный фильм "Бесконечный коридор", который продюссировал литовец Александрас Брокас, был показан в Каунасе и Вильнюсе на международном фестивале. Отзывы были разные, люди проявили к фильму интерес. Трагедия Ходжалы для многих была все еще новостью. В зале была тишина. Об этом писали литовские СМИ. Люди, наконец, поняли, кто осуществил этот ужасный варварский акт, направленный против мирного населения, где люди были убиты лишь потому, что были азербайджанцами. Летом по моей инициативе и при поддержке местных структур и Международного Фонда Евразия-пресс, фильм был показан в городе Друскининкай. Люди смотрели со слезами на глазах. Общечеловеческая боль нас объединяет, сплачивает и движет к общей цели, к стабильности и помогает учиться на уроках истории. Фильм был показан в более ста странах мира. Он же победитель многих международных кинофестивалей.

- Как человек, находящийся внутри карабахских событий практически с самого начала, каким вы видите урегулирование конфликта?

- Это самый тяжелый вопрос для меня... Я бы мог задать вам встречный вопрос. К сожалению, Армения заняла 20 процентов территорий без объявления войны. Заняла, убивая мирных жителей и осуществляя этнические чистки. Я думаю, если переговоры не дадут результатов, рано или поздно здесь будет большая освободительная война. Есть, конечно, какие-то сдвиги, но порой кажется, что Армения просто тянет время, и армянскую сторону это устраивает.

Азербайджанцы устали ждать. Более миллиона беженцев и вынужденных переселенцев лишены родного очага, а мировые структуры смотрят на это сквозь пальцы. Жаль. Когда-то красивейший регион превращен в руины, уничтожается огромное историческое и культурное наследие, армянская сторона варварски относится к земле, которая армян когда-то приютила.

Все это может довести до большой войны. Надеюсь, официальные власти Армении поймут все это и примут соответствующие меры пока не поздно. Апрельские события 2016 года показали, что Азербайджан готов к войне и не исключает и такого варианта. Конечно, война - это зло для всех, но достаточно маленькой искры, чтобы она разгорелась.

Беседовала Лейла Таривердиева