Федеральная полиция Германии разоблачила банду, которая занималась перевозкой эмигрантов, в связи с этим в домах и офисах некоторых азербайджанцев проведены обыски, несколько человек арестованы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналист Яфез Экремоглу, комментируя задержание германскими правоохранительными органами бывших членов одной из оппозиционных партий Азербайджана. Он сообщил, что после получения этой информации начал расследование и собрал несколько документальных фактов.

"Проведение обысков в домах и офисах санкционированы Кобленчской прокуратурой. В соответствующих документах указаны фамилии (имена не указаны) нескольких граждан Азербайджана, подозреваемых по уголовному делу, возбужденному в связи с торговлей людьми. Это Халилбейли, Гасан (фамилия), Джавадов и другие.

Согласно санкции, подозреваемый - гражданин Азербайджана Халилбейли, как минимум с 2015 года, на платной основе занимался перевозкой людей из Азербайджана в Германию по поддельным документам. По информации, на сегодняшний день количество перевезенных людей составляет 60 человек. Халилбейли за тысячу евро выдавал им поддельные документы политического эмигранта. Якобы, эти лица преследовались в Азербайджане из-за своих политических взглядов.

Халилбейли, выдавая себя за авторитетного человека, инструктировал их - как себя вести в качестве политического эмигранта. Кроме этого, он забирал у своих жертв их настоящие документы.

Халилбейли, получал документы о том, якобы, в Азербайджане преследовались из-за политических взглядов подозреваемые Гасан (это фамилия - возможно это Ильхам Гасан) и Джавадов. На сегодняшний день он провернул как минимум 50 подобных дел, в результате чего получил денежные средства в размере 300 тысяч евро. Подозреваемый Гасан как минимум семь раз отправлял Халилбейли поддельные документы. Причиной обыска в домах и офисах многих азербайджанцев стала указанная информация, собранная за период проведения следствия", - сказал Экремоглу.

Отметим, что правоохранительные органы Германии задержали бывших членов одной из оппозиционных партий Азербайджана. Задержаны семь человек, входящих в преступную группировку.

В отношении задержанных членов преступной банды местные федеральные суды избрали меру пресечения в виде ареста сроком шесть месяцев.