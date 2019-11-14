https://news.day.az/politics/1175568.html II Саммит мировых религиозных лидеров в Баку - РЕПОРТАЖ ТЕЛЕКАНАЛА "РОССИЯ 24" - ВИДЕО
II Саммит мировых религиозных лидеров в Баку - РЕПОРТАЖ ТЕЛЕКАНАЛА "РОССИЯ 24" - ВИДЕО
В Баку начал работу II Саммит мировых религиозных лидеров. Приглашены около двухсот представителей традиционных религий из многих стран.
Как ередает Day.Az, телеканал "Россия-24" подготовил репортаж об этом событии.
Организаторами саммита выступают власти Азербайджана и Управление мусульман Кавказа. Событие приурочили к 70-летию председателя Управления и 40-летию его пребывания в должности. Он отметил роль Русской православной церкви в развитии связей между традиционными религиями.
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