В Баку начал работу II Саммит мировых религиозных лидеров. Приглашены около двухсот представителей традиционных религий из многих стран.

Как ередает Day.Az, телеканал "Россия-24" подготовил репортаж об этом событии.

Организаторами саммита выступают власти Азербайджана и Управление мусульман Кавказа. Событие приурочили к 70-летию председателя Управления и 40-летию его пребывания в должности. Он отметил роль Русской православной церкви в развитии связей между традиционными религиями.