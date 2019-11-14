Группа депутатов Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана отправилась с визитом в Минск для участия в парламентских выборах в Беларуси в качестве наблюдателей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, депутат Сахиба Гафарова примет участие в процессе по линии ПАСЕ, Ханлар Фатиев - в составе международной наблюдательной миссии Исполнительного комитета СНГ, а Тахир Миркишили - в составе международной наблюдательной миссии ПА ОБСЕ.

Депутаты, наряду с другими наблюдателями, посетят ряд избирательных пунктов, ознакомятся с созданными там условиями, будут следить за активностью граждан.

Визит завершится 18 ноября.