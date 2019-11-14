https://news.day.az/politics/1175729.html Азербайджанские депутаты будут наблюдать за парламентскими выборами в Беларуси
Азербайджанские депутаты будут наблюдать за парламентскими выборами в Беларуси
Группа депутатов Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана отправилась с визитом в Минск для участия в парламентских выборах в Беларуси в качестве наблюдателей.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, депутат Сахиба Гафарова примет участие в процессе по линии ПАСЕ, Ханлар Фатиев - в составе международной наблюдательной миссии Исполнительного комитета СНГ, а Тахир Миркишили - в составе международной наблюдательной миссии ПА ОБСЕ.
Депутаты, наряду с другими наблюдателями, посетят ряд избирательных пунктов, ознакомятся с созданными там условиями, будут следить за активностью граждан.
Визит завершится 18 ноября.
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