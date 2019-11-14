14 ноября от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева был устроен прием в честь участников II Бакинского саммита религиозных лидеров мира.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в приеме приняли участие Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева.

Затем состоялась концертная программа.