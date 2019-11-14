https://news.day.az/politics/1175786.html От имени Президента Ильхама Алиева дан прием в честь участников II Саммита мировых религиозных лидеров в Баку - ФОТО
От имени Президента Ильхама Алиева дан прием в честь участников II Саммита мировых религиозных лидеров в Баку - ФОТО
14 ноября от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева был устроен прием в честь участников II Бакинского саммита религиозных лидеров мира.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в приеме приняли участие Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева.
Затем состоялась концертная программа.
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