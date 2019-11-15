Азербайджан является одной из стран, пропагандирующих ценности мультикультурализма и толерантности, и то, что форум религиозных деятелей всего мира проходит именно в Баку - наглядное тому подтверждение. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал российский эксперт и политический деятель Павел Зарифуллин.

"Для меня как для евразийца это очень важно, и я объясню почему. Не так давно я побывал в Баку, в прекрасном музее "Атешгях". Это как раз то место, где в течение тысячелетий горели священные огни зороастрийцев и представителей других религий. Меня поразило именно то, что в средние века, несмотря на пик торжества религиозных чувств у людей, несмотря на смену вех у многих народов и конфессий, зачастую это происходило в форме братоубийственных, гражданских войн, и конечно же, ни о каком мультикультурализме тогда речи быть не могло. Но как ни странно, "Атешгях" для Баку оставался в течение тысячелетий центром, как сказали бы сейчас, толерантности и мультикультурализма. Потому что как местные зороастрийцы, так и заезжие купцы, а вместе с ними и индийские торговцы, шиваиты, вишнуиты приезжали в это место, отдавали дань своим богам, своей культуре. Никто их не только не попрекал, а даже наоборот, местные жители создавали условия для того, чтобы они спокойно могли, в согласии со своей совестью и памятью предков, совершать религиозные обряды", - сказал Зарифуллин.

Он добавил, что, посетив "Атешгях", был удивлен и приятно поражен тем фактом, с какой любовью были восстановлены стены этого музея.

"Это говорит о том, что современный Азербайджан, каким мы его знаем, живой и активный, а также толерантный, и он как раз пытается взять то лучшее из своего прошлого со времен толерантности межрелигиозных отношений. И сейчас это просто важно, это просто необходимо. Мы за последние десятилетия пережили и распад Советского Союза, и связанные с ним многочисленные войны, поножовщину на почве религиозных и межэтнических отношений. Все от этого крайне устали, и кто-то должен был поднять знамя межэтнического и межконфессионального мира, и где это делать, как не в Баку?! В городе, который в течение тысячелетий был центром единения множества народов и религий", - резюмировал российский эксперт.

Отметим, что второй саммит религиозных лидеров мира открылся в четверг в столице Азербайджана.

Саммит приурочен к 70-летию председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде и 40-летию его пребывания на посту главы УМК.

В саммите принимают участие религиозные лидеры и влиятельные общественно- политические деятели из 70 стран, в том числе Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В российскую делегацию входят заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов, парламентарии, руководители мусульманских общин.

В Баку собрались религиозные лидеры ряда стран СНГ, представители православных церквей, Ватикана, духовенства Турции, Ирана, арабского мира, стран Европы и Америки

Целью саммита являются развитие межрелигиозного диалога в глобальном масштабе, продвижение таких ценностей, как взаимопонимание и солидарность, расширение связей между различными культурами и религиями.

На открытии саммита выступил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В рамках саммита участники пленарных и панельных заседаний обсуждают вопросы толерантности и межрелигиозной солидарности, роль религиозных лидеров в борьбе с терроризмом, их вклад в защиту прав женщин и детей, просвещение молодежи.

Первый бакинский саммит религиозных лидеров мира состоялся в апреле 2010 года.