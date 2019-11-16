II Бакинский саммит мировых религиозных лидеров, который прошел в Баку, в очередной раз показал, что Азербайджан является центром толерантности и мультикультурализма.

Об этом сказала Trend в субботу заместитель директора российского Института политических исследований, эксперт Дарья Гревцова, передает Day.Az.

Российский эксперт отметила, что проведение в Баку очередного мероприятия столь важного значения стало уже традиционным.

"Проведение в Баку второго саммита мировых религиозных лидеров указывает на то, что Азербайджан является образцом религиозной свободы и мостом между представителями различных вероисповеданий. С другой стороны, весьма символично, что такого рода важные мероприятия проходят именно в Азербайджане, который находится на перекрестке Востока и Запада. Высокий уровень проведения мероприятий важнейшего значения требует больших усилий, финансовых вложений, а также соответствующей инфраструктуры для приема гостей со всех частей света. Вся эта колоссальная работа, которая проводится каждый раз в Азербайджане под руководством главы государства Ильхама Алиева, достойна глубокого уважения и благодарности. В то же время проведение мероприятий политического значения именно в Баку вполне оправданно, поскольку страна является образцом стабильности и безопасности во всем регионе Южного Кавказа", - сказала Гревцова.

По мнению эксперта, отличительной особенностью Азербайджана является и то, что любой гражданин страны может свободно исповедовать свою веру. "На протяжении более десяти лет развивается "Бакинский процесс", который сформировал устойчивую платформу для развития межкультурного диалога. Азербайджану доверяют вести диалог мировых религий представители мусульманства, христианства, иудаизма и других конфессий. Несомненно, Азербайджан заслужил право выступать модератором межцивилизационного диалога, и это, на мой взгляд, является результатом взвешенной внешнеполитической стратегии страны, осуществляемой под руководством Президента Ильхама Алиева", - сказала Гревцова.

Отметим, что распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 апреля 2019 года, в рамках юбилейных мероприятий по случаю 70-летия шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде, было принято решение о проведении 14 и 15 ноября II Бакинского саммита мировых религиозных лидеров. В саммите приняли участие около 500 представителей из 56 стран мира.

В ходе двухдневного саммита прошли обсуждения по таким темам, как "Образцовая роль азербайджанского государства в пропаганде мультикультурализма, толерантности и межрелигиозной солидарности", "Вклад шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде как религиозного лидера и общественного деятеля в межрелигиозное и межцивилизационное сотрудничество", "Религиозные лидеры против терроризма, агрессии, ксенофобии, исламофобии, антисемитизма и христианофобии", "Значение совместной деятельности религиозных лидеров, государственных, общественных деятелей и ученых в деле защиты прав женщин и детей, просвещении молодежи".

По итогам саммита была принята Бакинская декларация.