Сотрудничество оппозиции с Али Инсановым - предательство в отношении государства и народа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель председателя партии "Ана Вэтэн" Арзуман Абдулкеримов.

Он отметил, что люди должны понимать, с кем они имеют дело.

"К примеру, Али Инсанов для начала должен сказать о том, как он приобрел 11 объектов недвижимости на зарплату министра? В доме Инсанова были обнаружены 523 ювелирных изделия. Откуда все это? Для обеспечения гражданского иска решением суда на его недвижимость общей стоимостью 23 372 036,71 маната был наложен арест. Каким способом он заработал на эту недвижимость?" - сказал Абдулкеримов.

"В коммерческом "Banque de Luxembourg" у Али Инсанова есть счет, на котором лежат 1 280 645,57 доллара, а у его сына Видади Инсанова - 255 065 евро. Это только один известный счет, и он заморожен на основе обращения Азербайджана. Интересно, за сколько же месяцев заработал он эти средства? Может ли он объяснить, как эти средства попали в Люксембург?! Теперь оппозиция хочет сделать этого человека ведущим политиком и лидером. Люди должны знать, кем являются подобные персоны, мы за просвещение людей", - добавил зампред партии.

Он добавил, что за преступления, которые совершит этот союз, будет отвечать не только Али Инсанов, но и так называемый "Национальный совет" и ПНФА.

Подобные "инсановы" пытаются своими действиями, несанкционированными акциями противодействовать реформам, проводимым главой государства, однако они раз и навсегда должны уяснить для себя, что альтернативы этим реформам нет, сказал Абдулкеримов.