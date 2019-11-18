В Азербайджане опубликовали список имущества, незаконно нажитого экс-министром здравоохранения Али Инсановым.



Как сообщает Day.Az, в эфире местного телеканала Real TV был озвучен список объектов недвижимости, которые Инсанов незаконно приватизировал в свою бытность министром.



Многие из этих объектов имеют косвенное отношение к объектам здравоохранения, иногда располагаются непосредственно в зданиях медучреждений.



Так, Инсанову принадлежит 702 кв. метра нежилой площади и земельный участок в 1008 кв. метров, прилегающие к клинике медицинской паразитологии Научно-исследовательского и профилактического института имени Ахундова в Насиминском районе Баку.



Кроме того, в том же районе, по адресу улица Рашида Бейбутова, 80, Инсанову принадлежит нежилой объект площадью 821,7 кв. метра.



В Бинагадинском районе бывший министр незаконно приватизировал три объекта - 91,4 кв. метра во вспомогательном здании 9-й городской поликлиники, 176,5 кв. метра площади во вспомогательном здании 21-й детской поликлиники и прилегающий к ней участок земли площадью 680 кв. метров.



Инсанов кроме того незаконно приватизировал нежилую площадь 894 кв метра в Республиканском центре народной медицины, и ещё 184 кв. метра - в здании пятой городской поликлиники.



Также Инсанову, как выяснилось, принадлежат ещё четыре объекта: 69 кв. метров нежилой площади в здании поликлиники на проспекте Бюльбюля, 43 - в центре Баку, 37,4 кв. метра - в здании городской детской поликлиники номер 17 на проспекте Гара Гараева, почти 200 кв. метров площади в 12-й детской поликлинике, и земельный участок на 245 кв. метров там же.



Отмечается, что это далеко не полный список объектов недвижимости, которые были незаконно присвоены бывшим министром здравоохранения.