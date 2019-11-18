https://news.day.az/politics/1176895.html Азербайджано-российский межрегиональный форум пройдет в Москве
Азербайджано-российский межрегиональный форум пройдет в Москве
В Москве 22 и 23 ноября пройдет 10-й азербайджано-российский межрегиональный форум.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в двухдневном мероприятии примут участие официальные лица, депутаты, представители бизнес-кругов Азербайджана и России. В рамках форума будут организованы расширенные заседания Азербайджано-Российскиого и Российско-Азербайджанского рабочих советов, "круглые столы" по промышленной, туристической, сельскохозяйственной и гуманитарной сферам, а также пленарное заседание.
Помимо этого, в рамках визита в Москву азербайджанской делегации состоится открытие павильона "Азербайджан" на Выставке достижений народного хозяйства.
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