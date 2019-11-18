В Москве 22 и 23 ноября пройдет 10-й азербайджано-российский межрегиональный форум.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в двухдневном мероприятии примут участие официальные лица, депутаты, представители бизнес-кругов Азербайджана и России. В рамках форума будут организованы расширенные заседания Азербайджано-Российскиого и Российско-Азербайджанского рабочих советов, "круглые столы" по промышленной, туристической, сельскохозяйственной и гуманитарной сферам, а также пленарное заседание.

Помимо этого, в рамках визита в Москву азербайджанской делегации состоится открытие павильона "Азербайджан" на Выставке достижений народного хозяйства.