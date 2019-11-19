В Милли Меджлис (парламент) поступил вполне весомый документ "О деятельности государственной судебной экспертизы". Обсуждая этот вопрос, в первую очередь, мы должны рассматривать его концептуально, а затем выдвигать свои предложения по статьям. Философия закона совпадает с реформами, которые осуществляются в стране в этом направлении. Сегодня под руководством Президента Ильхама Алиева, в судебно-правовой сфере, как и во всех остальных, проводятся реформы. Этот процесс продолжится и в будущем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов на сегодняшнем заседании парламента в ходе обсуждения поправок в закон "О деятельности государственной судебной экспертизы".