Инициатива Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по посадке 650 тысяч деревьев в честь 650-летнего юбилея великого Насими - акт, по масштабу и значимости не имеющий мировых аналогов, являющий собой блестящий образец прогрессивного мышления и безграничного духовного содержания.

Об этом сказал Day.Az прославленный дирижер, народный артист Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат", профессор Ялчин Адигезалов.

"Земля Азербайджана с древности обладает особой энергетикой. Посредством посадки деревьев в честь памяти поэта мы становимся причастны к богатейшему мировому культурному достоянию в целом. Низкий поклон Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за возможность принять участие в столь знаменательном для всей страны созидательном деле!" - сказал Я. Адигезалов.

На сегодняшний день известно, что самый эффективный способ борьбы с изменением климата, с глобальным потеплением - это посадка деревьев, отметил он. "Причем значительная часть положительного эффекта наступит сразу, поскольку молодые деревья поглощают больше углекислого газа - так справедливо отмечают экологи из Швейцарского федерального института технологии в Цюрихе", - заметил Адигезалов.

Глубоко благородная с точки зрения экологии акция на самом деле тесно переплетается с идеями и творчеством великого мыслителя Насими, добавил профессор.

"Будучи личностью вне времени и пространства, Насими продолжает сквозь века оказывать влияние на нас, потомков. Одно лишь его стихотворение "Не вмещусь" стирает условные ограничения, воздвигнутые самими же людьми, проповедует бессмертие духа, раскрывает истину бытия. Год Насими лично для меня стал знаменателен тем, что именно в этом году в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета нам удалось осуществить постановку балета "Насими" на музыку Фикрета Амирова. Это же произведение звучало в крупнейшем театре Латинской Америки, в столице Бразилии Рио Де Жанейро. Хочется отметить, что, посвящая памяти великого Насими какой-либо наш труд, мы сами становимся более духовными и прогрессивными, и это не случайно, потому что его сила духа и безграничная любовь ко всему сущему наделяют нас, потомков, уверенностью в силе добра и любви", - сказал Ялчин Адигезалов.