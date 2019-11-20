https://news.day.az/politics/1177643.html Президент Ильхам Алиев удостоил группу лиц, имеющих заслуги в социально-экономическом развитии Сумгайыта, "Почетного диплома Президента Азербайджана"
Президент Ильхам Алиев удостоил группу лиц, имеющих заслуги в социально-экономическом развитии Сумгайыта, "Почетного диплома Президента Азербайджана"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о награждении группы лиц, имеющих заслуги в социально-экономическом развитии Сумгайыта, "Почетным дипломом Президента Азербайджана".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
В распоряжении отмечается, что по случаю 70-летия Сумгайыта и за заслуги в социально-экономическом развитии города "Почетным дипломом Президента Азербайджана" награждаются следующие лица:
Асланов Фуад Алхан оглу
Алиев Шафа Тифлис оглу
Махмудов Эвез Джалал оглу.
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