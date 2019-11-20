Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о награждении группы лиц, имеющих заслуги в социально-экономическом развитии Сумгайыта, "Почетным дипломом Президента Азербайджана".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В распоряжении отмечается, что по случаю 70-летия Сумгайыта и за заслуги в социально-экономическом развитии города "Почетным дипломом Президента Азербайджана" награждаются следующие лица:

Асланов Фуад Алхан оглу

Алиев Шафа Тифлис оглу

Махмудов Эвез Джалал оглу.