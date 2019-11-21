Валентина Матвиенко сделала важное заявление по карабахскому конфликту
Стороны карабахского конфликта должны проявить сдержанность, чтобы найти эффективное решение по урегулированию проблемы. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече в четверг с председателем парламента Армении Араратом Мирзояном в Санкт-Петербурге в рамках мероприятий Межпарламентской ассамблеи СНГ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Она отметила, что Россия в рамках деятельности по линии ОБСЕ содействует урегулированию карабахской проблемы.
"Сейчас в этом регионе спокойная обстановка, но нас беспокоит риторика, которая не способствует созданию благоприятной атмосферы в поиске решения по урегулированию карабахской проблемы. Мне кажется, надо быть более сдержанными, чтобы найти компромиссное решение и продвигаться вперед, потому что и в Армении, и в Азербайджане люди хотят мира и нормальной жизни для развития. Мы будем делать все, чтобы эффективно выполнять роль посредника", - сказала она.
Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.
Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.
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