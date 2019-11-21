В ходе выступления в Международном институте политических исследований Италии, Пашинян сделал очередное глупое заявление, что "в случае военных действий в Карабахе Азербайджан может стать плацдармом для террористов", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Заметьте, об этом заявляет горе-политик, родина которого давно стала логовом террористов и терроризма.

Это подтверждает длинный список ныне обосновавшихся в Ереване террористов, руки которых по локоть в крови убитых турецких дипломатов, азербайджанских стариков, женщин и детей не только в Карабахе, Ходжалы, но и в Баку, Сумгаите, Москве, Махачкале и др.

Более того, Пашинян не только встречается, но и покровительствует Сефиляну и убийцам из "Сасна Цвер"- АСАЛА.

Под угрозой смерти со стороны уличной толпы, Пашинян подавляет политических оппонентов в Армении, популистскими высказываниями ставит в тупик переговоры по Карабаху и одновременно предоставляет карт-бланш армянским вооруженным террористическим организациям на оккупированных территориях Азербайджана.

Это подтверждается заявлением бывшего руководителя Службы национальной безопасности Армении Давида Шахназаряна о том, что премьер-министр Никол Пашинян пытается экспортировать терроризм на оккупированные территории Карабаха.

Именно Пашинян является инициатором освобождения из тюрьмы террористов "Сасна црер", которые 17 июля 2016 года захватили территорию патрульно-постового полка полиции в Ереване.

За убийство трёх полицейских и терроризм в период правления Сержа Саргсяна они были приговорены к 10 годам тюремного заключения. Однако, за "поддержку власти Никола Пашиняна", одним росчерком пера 27 террористов были освобождены из тюремного заключения. Они не только выпущены на свободу, но, с согласия Пашиняна, приступили к созданию партии, которая будет также функционировать на оккупированных территориях Азербайджана. Таким образом, Пашинян и стоящие за ним силы решили под крышей "Сасна црер" возродить АСАЛА, о чем свидетельствует состав инициаторов идеи.

Появившиеся в регионе во время Карабахской войны армянские террористические группировки АСАЛА пролили много крови и совершили немало зверств не только в Азербайджане, но и в Армении. Две группы, "Арамо" и "Арабо", во главе с известным террористом Монте Мелконяном, участвовали в геноциде азербайджанцев в Ходжалы в феврале 1992 года. В большинстве своем они являются выходцами из ближневосточных стран, в том числе члены АСАЛА Жирайр Сефилян, Алек Енигомшян, Варужан Аветисян и другие.

Это отъявленные террористы, радикалы и фанатики, проповедующие жесткую националистическую политику и выступающие против любых компромиссов в отношениях с Азербайджаном, тем более возвращения оккупированных территорий.

Пашинян ориентируется на террористов и, по всей видимости, разделяет их взгляды. Так, будучи премьер-министром, он направил соболезнование в связи со смертью террориста из АСАЛА - "Сасна црер" Араика Хандояна по прозвищу "Одинокий волк". Вот истинное политическое лицо Пашиняна, который в Италии пытается влезть в шкуру миротворца.

Директор экспертного совета Baku Network

Доктор философии

Эльхан Алескеров

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