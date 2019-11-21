Вопросы миграции, сезонная или постоянная смена места жительства, переселение людей из одной страны в другую по различным причинам - нормальный процесс.

Об этом в четверг сказал Trend помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, передает Day.Az.

О процессе миграции законными путями

По словам Гасанова, в эпоху глобализации такие процессы приветствуются и различными государствами, и транснациональными компаниями. Обращения людей в соответствующие структуры для получения юридической и другой помощи с целью реализации этого желания вполне нормальное явление. Потому что у каждого иностранного государства есть свое национальное законодательство, в странах Евросоюза есть система Шенгенской визы.

"Поэтому, если людям в связи с переселением оказывается помощь в рамках законодательства то это нормально. Но, если эта помощь оказывается незаконными путями, в том числе фальсификацией документов об их жизни, деятельности, положении в стране проживания, то это и в Азербайджане, и в других странах называется преступлением. Поэтому в последнее время наблюдается процесс возвращения людей, которые, покинув Азербайджан, поселились в Европе. И важный момент заключается в том, что этот процесс начат не Азербайджанским государством, а европейскими государствами", - сказал Али Гасанов.

Азербайджан в ответе за каждого своего гражданина, и им будет оказана всяческая помощь

По поводу участи депортированных из Германии азербайджанцев помощник Президента сказал, что Азербайджан, как государство, в ответе за каждого своего гражданина и им будет оказана всесторонняя помощь в возвращении, размещении, соответственно, в возвращении к жизни в азербайджанском обществе.

"Каждое государство обязано создавать условия для работы, хорошей жизни своего гражданина. Соответствующие органы расследуют деятельность каждого вернувшегося: когда, почему они уехали, что послужило причиной их отъезда, кто им помогал, какая помощь им оказана - законная или незаконная? Тогда и будут изобличены дельцы, создавшие "эмигрантский бизнес", гревшие на этом руки политики и политические партии. Станет ясно, кто и под какими именами, почему помогали этим людям и какие суммы получали взамен, законны ли их прибыли или нет, привлечены к налогообложению или нет, следовали ли они закону или нарушали его. Думаю, все это скоро прояснится. Но как я и сказал ранее, этот процесс начат не Азербайджаном, а европейскими государствами. И по причине того, что среди выдворенных из Европы есть и наши граждане, мы участвуем и будет участвовать в этом деле как сторона", - отметил Али Гасанов.

Все, кто замешаны в этих преступлениях, понесут должное наказание

Помощник Президента добавил, что миграционные органы Азербайджана встречают каждого прибывшего гражданина, в связи с ними ведутся соответствующие расследования.

"Люди, которые вывезли из страны группу творческих лиц под предлогом "отсутствия в стране свободы прессы", группу политизированных лиц под предлогом "отсутствия в стране свободы деятельности", нанесли серьезный ущерб имиджу Азербайджана. Они вывозили из страны определенных предпринимателей - якобы их права на имущество и труд были ущемлены в Азербайджане. То есть, как мы все знаем это правонарушения, преступления и все они будут расследованы, приняты соответствующие меры. Что касается лиц или групп, совершивших преступления, то в их отношении уже ведутся расследования правоохранительными органами. Не только азербайджанскими, но и германскими, французскими. Все, кто замешаны в этих преступлениях, понесут должное наказание.

Но Азербайджан позаботится о каждом вернувшемся гражданине, для граждан, желающих жить в Азербайджане, будут созданы благоприятные условия. А действиям тех, кто желает нарушать законы страны, действует против законов, государства, государственности Азербайджана, будет дана соответствующая правовая оценка", - сказал Али Гасанов.