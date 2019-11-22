Делегация Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана во главе со спикером Огтаем Асадовым приняла участие в 50-м юбилейном заседании Парламентской ассамблеи (ПА) СНГ в Санкт-Петербурге.

Как сообщает Trend со ссылкой на Аппарат парламента, мероприятие вступительной речью открыла председатель структуры, спикер Совета федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко, передает Day.Az.

Она поздравила участников заседания по случаю юбилейной сессии. Далее был продемонстрирован документальный фильм о создании и пути развития ПА СНГ.

На сессии были рассмотрены вопросы, связанные с усовершенствованием законодательства касательно статуса парламентариев, созданием национальных центров по экологической безопасности, направлениями деятельности ПА СНГ на следующий год и др.

Визит азербайджанской парламентской делегации в Санкт-Петербург завершается сегодня.