"Антинациональная группа НФА-Мусават, незаконно захватившая власть в 1992 году, вела Азербайджан к пропасти. Мы также должны знать о позорных страницах нашей истории, чтобы этот позорный период не повторился", - заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на торжественном мероприятии по случаю 70-летия Сумгайыта.

В своей речи глава государства, помимо самого города-виновника торжества, коснулся различных аспектов современной истории страны, в том числе драматической ситуации, сложившейся в Азербайджане в начале 90-х годов, когда молодое независимое государство чуть не потеряло суверенитет по вине некомпетентных властей и грызни за руководящие посты. По словам Президента, антинациональная группа НФА-Мусават, незаконно захватившая власть в 1992 году, вела Азербайджан к пропасти. Над страной нависла катастрофа. Ширилась армянская агрессия, нависла угроза гражданской войны.

"Гражданская война - самая тяжелая война, потому что проливается братская кровь. Они пошли и на это, чтобы сохранить свою пошатнувшуюся власть. И убедившись в том, что не могут ее сохранить, обратились к Гейдару Алиеву, мол, приди и спаси нас. Умоляли, я свидетель этого. Трижды отправляли самолет, прося спасти их, потому что им грозила гибель или свержение", - сказал глава государства, отметив, что если бы не пришел Гейдар Алиев, то Азербайджан распался бы.

Прокомментировать поднятые Президентом страны вопросы мы попросили известного азербайджанского политического обозревателя Тофика Аббасова.

В начале 90-х имело место всенародное согласие в вопросе национальной независимости Азербайджана, и тогда же появились определенные политические группировки, которые считали своим долгом присвоить себе этот народный порыв, воспользоваться всенародным подъемом и записать его в свой актив. Наиболее мыслящие категории осознавали, что нужны компетентные лидеры, высокообразованные, подготовленные люди, чтобы осуществить правильный трансферт из одной системы в другую и обойтись без чреватых экспериментов.

Ясно, что наиболее пассионарные и активные группировки оказались в среде народных масс и заявили о своих претензиях на власть. Бесспорно, были ожидания, что эти люди знают, чего хотят. Знают, как обозначить основные приоритеты молодой страны. Многие полагали, что люди, пришедшие во власть, обладают каким-то управленческим опытом. Но после того, как прошли президентские выборы и Эльчибей стал президентом, выявились серьезные недостатки, прежде всего, в управленческой сфере. Кроме того, лица, назначенные на высокие должности, не проявляли никакой сноровки и показывали свою некомпетентность. И оказалось, что у них вообще очень размытые представления о государственности, об идеологических устоях, о том, как провести процессы, чтобы Азербайджан показал свою жизнеспособность в качестве суверенного образования.

Самым тревожным элементом в ту пору была разгорающаяся агрессия со стороны Армении, которая еще в советские годы оформила свою заявку на перекраивание границ. Ее претензии, связанные с Карабахом, в конце 80-х дали о себе знать, распался СССР и создалась новая геополитическая ситуация на Южном Кавказе, которой воспользовался Ереван.

Между тем, в Азербайджане в условиях внешней агрессии и угроз понятие национальной консолидации было потеряно. Люди, находившиеся во власти, не имели никакого желания наладить систему единоначалия, централизовать власть, в то время как в условиях военных действий нужна полная консолидация, а не борьба за кресла и внутренние подковерные разборки. А именно этим занимались группировки, одни из которых причисляли себя к Народному фронту, другие - к Мусават, третьи - к карликовым политическим образованиям.

В результате получилось то, что должно было получиться.

Азербайджан был вынужден сдавать одну позицию за другой в опасном и коварном противостоянии с внешним врагом. Армейские приготовления, о которых очень шумно и крикливо говорили лидеры НФА и Мусават, не привели ни к каким позитивным изменениям на фронтах. И наконец, внутри страны воцарился полнейший хаос, неразбериха. И потому основные лица, фактически ответственные за состояние государственного управления, постоянно скидывали с себя ответственность, сваливали совершенные ошибки друг на друга. В конце концов выяснилось, что полностью отсутствует субординация, единоначалие, четкое понимание отсутствия антикризисной программы в условиях военных действий, с одной стороны, и плачевного состояния экономики - с другой. Имевшая место стагнация требовала детального подхода, чтобы разработать антикризисные меры, не дать расползтись социальной неустроенности и оказать помощь обездоленному конфликтом населению.

Как результат бездействия и некомпетентности властей, в середине 1993 года в стране царил полнейший внутриполитический, социально-экономический и гуманитарный кризис. Дошло до того, что в зоне боевых действий азербайджанское население было вынуждено покидать родные места, появилась огромная масса вынужденных переселенцев, и власть НФА-Мусават полностью ощутила свою беспомощность.

Ко всему этому, в стране в тот период имели место очень опасные сепаратистские тенденции. Не только армянские. Сепаратистские настроения ширились на юге и севере, угрожая распадом страны. В подобных ситуациях внешние силы всегда пользуются моментом, чтобы разместить свои интересы, не дать патриотическим силам организовать сопротивление. Такое состояние, я бы сказал, невесомости, всегда отвечает чьим-то внешним, корпоративным или вражеским интересам.

Большая часть азербайджанской интеллигенции, люди, имеющие собственное представление о государственности, имели в виду в качестве того, кто сможет вывести страну из тупика, только одного человека - Гейдара Алиева. Он был опытным государственником, надежным управленцем. За небольшой отрезок времени нахождения в Нахчыване во главе Меджлиса автономной республики он организовал достойное противодействие армянским агрессорам, в условиях жесточайшей блокады сумел наладить поставки энергоносителей и продовольствия. По всем статьям НАР находилась в блокадном состоянии, и для того, чтобы противостоять этим опасным тенденциям, нужна была железная рука и, самое главное, системный подход.

Гейдар Алиев наладил надежную оборону, придал определенный тонус социально-экономической жизни. Потом, когда в Азербайджане начались опасные события, назревала братоубийственная война, народ требовал возвращения Гейдара Алиева. Активисты Народного фронта тоже понимали, что если не призвать на помощь опытного политика, патриарха национальной политики, ситуация действительно может усугубиться и Азербайджан может расстаться с государственностью.

Выбор азербайджанского народа был очень правильный и оправдал надежды.

Лейла Таривердиева