"Армяне оккупировали наши земли, а Народный фронт развязал гражданскую войну и начал бомбардировать Гянджу. Гражданская война - самая тяжелая война, потому что проливается братская кровь. Они пошли и на это, чтобы сохранить свою пошатнувшуюся власть. И убедившись в том, что не могут ее сохранить, обратились к Гейдару Алиеву, мол, приди и спаси нас. Умоляли, я свидетель этого".

Об этом заявил Президент Ильхам Алиев, выступая на мероприятии, посвященном 70-летию города Сумгайыт.

Чтобы осознать цену словам главы государства, вспомним нашу современную историю, те года, когда судьба народа и государства в буквальном смысле слова висели на волоске от гибели.

...Трагедия 20 Января, когда тогдашний генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев, совершив страшное преступление, учинил расправу над мирным населением Баку. Погибли более сотни невинных людей. Была пролита кровь азербайджанского народа. К сожалению, тогдашнее руководство Азербайджана находилось в совершенно парализованном состоянии. Руководивший в то время республикой Абдуррахман Везиров, отличавшийся антинациональной политикой, покинул республику и на военном самолете бежал в Москву. Ни один руководящий работник ни осудил это кровавое преступление.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вспоминает те трагическое для народа время: "Только Гейдар Алиев, находившийся в то время на пенсии, несмотря на проводимую против него грязную кампанию, пришел в постоянное представительство Азербайджана в Москве - я тоже был рядом с ним - и возвысил свой голос, проинформировал весь мир о январской трагедии. Он осудил руководство Советского Союза, его политику и покинул ряды Коммунистической партии, которой служил долгие годы".

Затем он приехал в Баку. Тогдашнее руководство не позволило ему жить здесь, и он отправился в Нахчыван. Таким образом, начался новый период в жизни Азербайджана.

"Мы не должны забывать эту историю, и молодежь должна знать ее. Для правильного анализа сегодняшних реалий, их правильной оценки мы не должны забывать этот горький период. Мы должны постараться, чтобы об этом знала и молодежь, чтобы она не считала, что сегодняшнее развитие, прогресс упали с неба. Чтобы она знала, что мы добились этого своей кровью. Мы также должны знать о позорных страницах нашей истории, чтобы этот позорный период не повторился. Говоря об этом, я, конечно, в первую очередь отмечаю период НФА-"Мусават"", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Именно дуумвират ПНФА-"Мусават". Эта антинациональная группа, незаконно захватившая власть в 1992 году, вела Азербайджан к пропасти. Над Азербайджаном нависла катастрофа. Возникла угроза утраты только что восстановленной независимости, в стране господствовали хаос, анархия, грабежи, воровство, произвол, кризис. Армяне оккупировали наши земли, а Народный фронт развязал гражданскую войну и начал бомбардировать Гянджу. Гражданская война - самая тяжелая война, потому что проливается братская кровь. Они пошли и на это, чтобы сохранить свою пошатнувшуюся власть. И убедившись в том, что не могут ее сохранить, обратились к Гейдару Алиеву, мол, приди и спаси нас. Умоляли, я свидетель этого. Трижды отправляли самолет, прося спасти их, потому что им грозила гибель или свержение. Они бежали и скрылись, некоторые якобы заморозили свои должности. В то время использовались такие абсурдные выражения. Если бы не пришел Гейдар Алиев, то Азербайджан распался, а антинациональная группа НФА-"Мусават" понесла наказание. То есть, гуманизм Гейдара Алиева избавил их от заслуженного наказания.

Иначе и быть не могло, потому что посмотрите, кто тогда управлял Азербайджаном.

Президент страны Абульфаз Элчибей был бывшим научным работником. Слабым, безвольным, сильно подверженным влиянию человеком. Он никогда не руководил никакой структурой. Он не был даже руководителем небольшого ведомства. Просто своим горлопанством на улицах, там и тут стал президентом и опозорил страну. Посмотрите, какие кадры были избраны. Сейчас трудно представить, что страной руководили безграмотные политиканы.

Премьер-министр Панах Гусейнов также был научным работником. Он тоже не смог защитить диссертацию. Всем хорошо известно, и сегодня это не секрет, что человек, занимавшийся сезонной торговлей, был назначен премьер-министром. Именно при нем в наш словарь вошло слово "откат". Он пришел, чтобы грабить страну, воровать ее богатства, вырезать трамвайные линии, отправлять их в Иран и наживаться на этом. Вот таким был премьер-министр.

Председатель парламента Иса Гамбар аж целых одиннадцать лет (!) проучился в аспирантуре. Представьте себе - одиннадцать лет. Но так и не смог защитить диссертацию.

Ведь говорил же академик и Герой Советского Союза Зия Буниадов о И.Гамбаре: "Он какой-то половинчатый, недоделанный человек".

Но ведь стал же неудачный аспирант, безграмотный человек председателем парламента. Что можно было от него ожидать?

Или же тогдашний государственный секретарь Али Керимли. Он пытался сделать карьеру в комсомоле, затем перейти на партийную работу и занять, как карьерист, какую-то должность. Таких называют политическими перевертышами, флюгерами. Вся его жизнь - нескончаемая череда интриг, предательств и переобуваний в воздухе.

А.Керимли сперва предал комсомольцев, своих партийных покровителей, после чего примкнул к Народному фронту, где предал Абульфаза Эльчибея. Народнофронтовцы хорошо знают это. Именно он больше всех радовался болезни Абульфаза Эльчибея. Он радовался, что тот заболеет и умрет, и это позволит ему занять его место.

"Последние события показали, чего он стоит. То есть, вся эта истерика, паранойя, трусость - какой человек, считающий себя лидером, станет демонстрировать это, а затем заявит всей нации, что против него применили силу. Это ложь. Какой уважающий себя, дорожащий достоинством человек скажет такое. Вот этот человек претендовал на президентский пост и сегодня пытается руководить Народным фронтом, созданным в свое время народным движением", - сказал глава государства.

Посмотрите, кто были министрами. Министр обороны Рагим Казиев - учитель математики, безграмотный человек, демагог, проходимец. Чем он запомнился? Продал Шушу армянам. Он первым покинул Шушу. Сам сказал - есть такие кадры, история хранит все, есть архивы, - именно он сказал, что "если Шуша будет сдана, я пущу пулю в лоб". И вновь слоняется по площадям, ведет себя так, словно никто не знает о его прошлом. Мог ли такой человек быть министром обороны? Мог ли он защищать нашу территориальную целостность?

Занимался он и бизнесом. Накопленные здесь деньги вывозил в Москву. Построил там для себя крупный бизнес. Если понадобится, об этом тоже будет представлена информация.

Но в 2004 году глава государства помиловал его, хотя он обоснованно был осужден на пожизненное заключение. "Человек, продавший Шушу, заслуживал такого наказания. Именно поэтому наши земли оказались под оккупацией. Я проявил гуманизм, помиловал его", - напомнил Президент.

А чем отличался министр внутренних дел Искандер Гамидов? Человек, занимавший такую должность, в прямом эфире на АзТВ избил журналиста.

Президент Ильхам Алиев напомнил и об этом: "Если бы ты, как обычный человек, сделал что-то в отношении кого-то, допустим, тебя задели, я бы сказал, что, возможно, унизили его достоинство и он не смог обуздать эмоции. Занимая эту должность, он вместе с охранниками избил журналиста и гордился этим. Лучше бы пошел защищать родной район. Ты был министром, когда Кяльбаджар, где ты родился, был захвачен, оказался под оккупацией. Ты бежал и как мышь искал, где скрыться. В то время он отправлял десант в Нахчыван и говорил, что застрелит Гейдара Алиева. Нахчыванцы ответили ему так, что он не знал, куда деваться от страха. Никакой десант туда не отправился. Вообще, в то время там была предпринята попытка переворота. Сегодня он вновь слоняется на площади, думает, что все это забыто".

Генеральный прокурор Ихтияр Ширинов был взят в заложники в Гяндже, подписал санкцию на арест А.Эльчибея. Такой вот генпрокурор.

Или министр иностранных дел Тофик Гасымов. Не владел ни одним иностранным языком, никто не понимал, что он говорил даже на азербайджанском языке. Это и была сущностью народнофротовско-мусаватистской власти.

Потом была очередная трагедия. Если бы Гейдар Алиев в 1993 году по требованию народа не прибыл в Азербайджан, то страна развалилась бы. А они разбежались бы кто куда и скрылись, как, собственно, и сделали - бежали и скрылись. Таким образом, наша независимость, как и в начале ХХ века, вновь оказалась бы незавершенной.

Президент Ильхам Алиев заявил: "Приход Гейдара Алиева к власти, конечно, является историческим событием. Сегодня мы идем его дорогой. Проводимая им политика сегодня живет и обогащается".

Ныне перед нами стоят новые вызовы, новые задачи. Потому что успешное развитие Азербайджана сегодня тесно связано с проводимыми реформами.

И страна развивается, шагает в ногу со временем.

Новым временем, когда пишется история Азербайджана.

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az