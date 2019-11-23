22 ноября состоялась встреча находящейся с официальным визитом в Российской Федерации Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент России вручил Первому вице-президенту Азербайджана орден Дружбы, которым наградил ее своим Указом, подписанным 13 августа.

Приветствуя Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву на встрече, которая проходила на резиденции главы Российского государства в Ново-Огареве, Президент Владимир Путин сказал:

-Уважаемая, Мехрибан Арифовна.

Позвольте мне Вас сердечно поприветствовать в Москве уже в том качестве, в котором Вы у нас еще пока не были - в качестве Первого вице-президента. Я знаю, что у Вас очень большая, насыщенная программа. Мне Председатель Правительства Российский Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев докладывал уже о вашей встрече. Знаю, что там было о чем поговорить, имея в виду растущий объем наших торгово-экономических связей прежде всего. За первые 9 месяцев текущего года товарооборот вырос на 26 процентов. Это серьезный показатель. И мы поддерживаем отношения практически по всем направлениям - на уровне парламентов, общественных организаций. У меня очень добрые, доверительные отношения сложились с Президентом Азербайджана. Я знаю, что завтра Вы с Валентиной Ивановной открываете еще Х межрегиональный форум. Это, считаю, чрезвычайно важное направление нашего сотрудничества. Потому что значительный объем нашего взаимодействия идет как раз на уровне регионов.

Я хочу Вас поблагодарить за то, что Вы приняли наше предложение и приехали с визитом в Москву.

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Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева сказала:

-Уважаемый Владимир Владимирович. Прежде всего, хочу выразить Вам глубокую признательность за приглашение посетить Россию с официальным визитом. Очень рада вновь быть в Москве. Москва для меня - близкий, дорогой город. Здесь прошли мои студенческие годы. И каждый раз Москва радует глаз.

Также хочу выразить Вам благодарность за награждение меня государственной наградой Российской Федерации - орденом Дружбы. Это - высокая оценка моей деятельности, направленной на укрепление российско-азербайджанских дружественных связей.

Пользуясь случаем и возможностью, хочу передать Вам привет и наилучшие пожелания от Президента Азербайджанской Республики, который очень ценит отношения с Вами и придает особое значение российско-азербайджанским отношениям. Регулярные встречи между Вами и Ильхамом Гейдаровичем определяют многовекторность и динамизм наших двусторонних связей. А также хочу передать предложение Президента Азербайджанской Республики посетить нашу страну в удобное для Вас время.

Отношения между нашими странами имеют добрые, прочные традиции добрососедства и дружбы. Отношения с Российской Федерацией занимают важнейшее место во внешней политике Азербайджана. Как Вы отметили, по всем направлениям мы видим положительную динамику. Существует регулярный политический диалог на уровне глав государств. Азербайджан и Россия поддерживают друг друга на международной арене. Экономическое сотрудничество, как Вы отметили, уже приносит свои плоды, и это очень радует.

Хочу отметить, что неуклонно растет число туристов из России, посещающих нашу страну. В прошлом году Азербайджан посетили 900 тысяч россиян. В этом году мы ожидаем рост этого показателя. И конечно, хочу особо отметить наши отношения в гуманитарной сфере. Считаю, что они являются образцовыми. Вы знаете, что в Азербайджане с очень большим уважением относятся к русской культуре, к русскому языку. В нашей столице очень успешно функционируют филиалы Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова. С этого года началась совместная реализация программы двойных магистерских дипломов Азербайджанской дипломатической академии и Московского государственного института международных отношений. В 338 школах в Азербайджане обучение ведется на русском языке. В 14 государственных вузах функционируют русскоязычные отделения. В России обучаются 11 тысяч азербайджанских студентов. И, конечно же, многотысячная русская община Азербайджана вносит свой достойный вклад в общее развитие нашей страны.

Еще раз благодарю Вас за приглашение, за теплый прием, за Ваше гостеприимство. Уверена, что и впредь азербайджано-российские отношения будут успешно развиваться во благо народов Азербайджана и России.

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Президент России Владимир Путин сказал:

-Уважаемая Мехрибан Арифовна. Вы знаете, планировал сразу перейти к торжественной части. Но все-таки не могу не отреагировать на то, что Вы сейчас сказали. В особенности это касается наших гуманитарных связей и отношения в Азербайджане к русскому языку. Действительно, это одна из стран бывшего Советского Союза, бывших республик Советского Союза, где отношение к русской культуре, к русскому языку, мы чувствуем, поддерживается на самом высоком уровне. И Вы, я знаю, что лично принимаете в этом постоянно активное участие. И Президент поддерживает. Мы это очень высоко ценим, потому что это та база, которая позволяет нам развивать отношения по всем другим направлениям, включая и экономику, и гуманитарные связи в широком смысле этого слова. Мы Вам за это очень благодарны, и со своей стороны будем делать все для того, чтобы поддержать этот тренд на, я считаю, наше общее достояние. Потому что это то, что позволяет людям общаться между собой без всяких барьеров и преград, позволяет развивать отношения - и межличностные, и на государственном уровне.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Безусловно, Владимир Владимирович. Это в Азербайджане государственная политика. Я думаю, что мы в будущем должны еще больше внимания уделять этой сфере. Потому что растет молодое поколение. Наше поколение имеет общие корни, общую историю. Растет молодое поколение, и нужно, чтобы те связи, особенно связи между людьми, между молодым поколением, в гуманитарной сфере, которые сегодня существуют, чтобы мы их сохранили и наоборот еще больше укрепили.

Президент Владимир Путин: Передайте самые лучшие пожелания Президенту Азербайджана. Надеюсь, буду иметь удовольствие встретиться с ним 20 декабря в Петербурге.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Спасибо за приглашение.

Президент Владимир Путин: Позвольте мне перейти к той приятной торжественной части, о которой я уже упомянул, и Вы сами об этом сказали. Я хотел бы сказать только в начале вот что. Конечно, это государственная награда, это - орден Дружбы, это такая, с одной стороны, вроде бы формальная часть, формальная вещь, но с другой стороны, я хочу обратить Ваше внимание на то, что это сознательное решение. Не просто потому, что Вы к нам приехали, Вы являетесь одним из высших должностных лиц в Азербайджане. Нет. Это связано с Вашей работой, с Вашей деятельностью, с поддержанием межгосударственных связей на том высоком уровне, на котором они сегодня находятся. И мы это очень высоко ценим. Само название ордена отражает то, что Вы делаете в отношении развития контактов между Азербайджаном и Российской Федерацией. Это так и звучит - орден Дружбы. Спасибо Вам большое за Вашу работу и за эту дружбу.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Благодарю Вас.

Затем был зачитан Указ Президента Российской Федерации о награждении Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой орденом Дружбы за заслуги в развитии и укреплении российско-азербайджанских отношений.

Президент России Владимир Путин вручил орден Дружбы Мехрибан Алиевой.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Уважаемый Владимир Владимирович, я еще раз хочу выразить Вам глубокую благодарность за этот орден. В своем поздравительном письме Вы назвали меня настоящим другом России. Я должна сказать, что для меня большая честь услышать такую оценку от Президента Российской Федерации. Я очень рада, что в деле укрепления нашего стратегического партнерства есть и мой скромный вклад. Спасибо Вам огромное.

Президент Владимир Путин: Благодарю.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Спасибо.