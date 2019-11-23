Ни для кого не секрет большая популярность, которой у зрителей уже много лет пользуется "долгожитель" российского телевидения передача "Формула власти" с ее бессменным автором и ведущим, нашим земляком, первым заместителем генерального директора ТАСС, известным журналистом Михаилом Гусманом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в предстоящий уикенд телезрителей ждет новая встреча с любимой передачей. Ее героем станет председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде. Очередной фильм из цикла "Формула власти" будет показана в эфире телеканала "Россия-24" в субботу, 23 ноября, в 00.30 минут и в воскресенье, 24 ноября, в 08.10 утра.