22 ноября состоялся совместный ужин находящейся с официальным визитом в Российской Федерации Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой и председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.