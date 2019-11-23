https://news.day.az/politics/1178468.html Состоялся совместный ужин Первого вице-президента Мехрибан Алиевой и председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко - ФОТО
Состоялся совместный ужин Первого вице-президента Мехрибан Алиевой и председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко - ФОТО
22 ноября состоялся совместный ужин находящейся с официальным визитом в Российской Федерации Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой и председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко.
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