Азербайджан - одна из стран бывшего Советского Союза,де отношение к русской культуре, к русскому языку поддерживается на самом высоком уровне.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал президент России Владимир Путин в ходе встречи с Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой в Москве.

"И Вы, я знаю, что лично принимаете в этом постоянно активное участие. И Президент поддерживает. Мы это очень высоко ценим, потому что это та база, которая позволяет нам развивать отношения по всем другим направлениям, включая и экономику, и гуманитарные связи в широком смысле этого слова. Мы Вам за это очень благодарны, и со своей стороны будем делать все для того, чтобы поддержать этот тренд на, я считаю, наше общее достояние. Потому что это то, что позволяет людям общаться между собой без всяких барьеров и преград, позволяет развивать отношения - и межличностные, и на государственном уровне", - сказал Владимир Путин.

По его словам, за первые 9 месяцев текущего года товарооборот между двумя странами вырос на 26 процентов.

"Это серьезный показатель. И мы поддерживаем отношения практически по всем направлениям - на уровне парламентов, общественных организаций. У меня очень добрые, доверительные отношения сложились с Президентом Азербайджана. Я знаю, что завтра Вы с Валентиной Ивановной открываете еще Х межрегиональный форум. Это, считаю, чрезвычайно важное направление нашего сотрудничества. Потому что значительный объем нашего взаимодействия идет как раз на уровне регионов", - отметил Владимир Путин.