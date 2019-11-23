Министерство экономики Азербайджана выделит два миллиона долларов на совместное финансирование инфраструктуры чистого города.

Как передает Day.Az со ссылкой на Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), на первом инвестиционном саммите "Восточное партнерство", проводимом ЕБРР в Лондоне, с участием комиссара ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеса Хана, президента ЕБРР Сума Чакрабарти и премьер-министра Азербайджана Али Асадова было подписано соответствующее соглашение о выделении средств.

Участие Азербайджана в Восточноевропейском партнерстве в сфере энергоэффективности и экологии (Е5Р) позволит увеличить инвестиции в зеленую инфраструктуру городской среды.

Первый взнос Азербайджана в Е5Р в размере двух миллионов долларов США дает ему возможность наряду с такими странами как Украина, Молдова, Грузия, Армения и Беларусь, с которыми сотрудничает Е5Р получать грантовое финансирование проектов в области энергоэффективности и охраны окружающей среды в городской инфраструктуре.

E5P - многосторонний фонд с капиталом 206 млн евро. Он был создан для стимулирования инвестиций в энергоэффективность в странах Восточного партнерства в 2009 году. Проекты E5P предназначены не только для экономии энергии и защиты окружающей среды, но и активно фокусируются на политическом диалоге, чтобы помочь реформам по поддержанию инвестиций в энергоэффективные проекты муниципалитетов.

Фонд E5P объединяет взносы от крупнейшего донора - ЕС, стран-бенефициаров и других стран, включая Беларусь, Чешскую Республику, Данию, Эстонию, Финляндию, Грузию, Германию, Исландию, Ирландию, Латвию, Литву, Молдову, Армению, Норвегию, Польшу, Румынию, Словакию, Швецию, Швейцарию, Тайвань бизнес - Фонд технического сотрудничества ЕБРР, Украину и США.

Фонд обеспечивает грантовое совместное финансирование проектов в секторе городской инфраструктуры, осуществляемых такими международными финансовыми институтами, как ЕБРР, ЕИБ, Группа Всемирного банка, Северная экологическая финансовая корпорация и Северный инвестиционный банк.

На сегодняшний день E5P инвестировала 741 миллион евро в 36 проектов в пяти странах, экономя им ежегодно 1700 ГВт/ч на затратах на электроэнергию и достигнув сокращения миллионов тонн выбросов CO2 в атмосферу.