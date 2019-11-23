В Москве проходит X Российско-Азербайджанский межрегиональный форум, организованный Министерством экономического развития РФ и Министерством экономики АР. В форуме участвуют председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, главы экономических ведомств России и Азербайджана Максим Орешкин и Микаил Джаббаров, российские губернаторы и главы исполнительной власти городов и районов АР, представители бизнеса обеих стран. На полях форума Вестник Кавказа побеседовал с главой Дагестана Владимиром Васильевым, передает Day.Az.

- Как развивается сотрудничество Дагестана и Азербайджана?

- Дагестан движется в направлении развития экономического сотрудничества с Азербайджаном. Мы работаем над тем, чтобы региональные производители могли предложить азербайджанским партнерам те товары, которые были бы им интересны и выгодны. Так, наша экономика позволяет поставлять сельхозпродукты, и мы работаем над тем, чтобы расширить производство. Сейчас у нас есть целый ряд проектов, и мы надеемся, что сможем сбалансированно в интересах соседей поставлять их на внешний рынок.

В то же время у нас хорошо налажены гуманитарные связи, ведь у нас родственные народы. Туристы из Азербайджана - частые гости в Дербенте, а в Баку постоянно бывают дагестанцы. Много дагестанцев живет в Азербайджане и много азербайджанцев живут и работают в Дагестане.

- Как развитию региона будет способствовать открытие моста через реку Самур?

- Мосты крайне важны для Дагестана, дороги - это будущее. В республике активно идет строительство целого ряда транспортных артерий. Также напомню, что в 2020 году мы ждем открытия скоростного поезда Баку-Дербент-Махачкала, Махачкала-Дербент-Баку.

X Российско-Азербайджанский межрегиональный форум проходит 22-23 ноября в Москве при организации Министерства экономического развития РФ и Министерства экономики АР.